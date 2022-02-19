Türkiye Gazetesi

Prof. Dr Uyar, mesleki hayatı boyunca bu kadar uzun ve insanları etkileyen bir salgın görmediğini belirterek salgın sürecine ilişkin açıklama yaptı.

OMICRON, DELTA VARYANTI KADAR CİDDİYE ALINMADI

Salgının başından beri çeşitli varyantların ortaya çıktığını hatırlatan Uyar, "Bu süreçte toplumda farklı bilinç ve davranışlar gözledik. Delta varyantına yönelik bilimsel yayınlar ve topluma verilen mesajlarda hastalığın çok ağır geçtiği şiddetle vurgulandı. Bu toplum tarafından kabul gördü. Delta varyantı sırasında kişilerin korunmaya ve aşılanmaya karşı verdikleri önem çok daha yüksek düzeydeydi. Salgının uzaması ve bunun getirdiği problem ve bıkkınlıklar ile Omicron varyantının daha hafif geçtiği şeklindeki söylentiler, toplumda farklı bir davranış modeline yol açtı. Delta varyantına gösterilen hassasiyet Omicron'a gösterilmedi." dedi.

“COVİD-19’UN HAFİFE ALINDIĞINI GÖRDÜK”

Uyar, Omicron varyantının hızlı bulaşması ve vatandaşların korunma önlemlerine önem göstermemesi sonucu hem vaka sayısında hem de ölüm oranlarında yükselmelerin yaşandığını aktardı. Kendi hastanelerinin yoğun bakım ünitesinde halen 30 hastanın tedavisinin sürdüğünü hatırlatan Uyar, şöyle devam etti:

"Ülkemizde Omicron varyantının baskın hale gelmesiyle toplumda Covid-19 hastalığının hafife alındığını gördük. Toplumda hastalığın önceki varyantlar kadar ağır olmadığı şeklinde söylemler kişilerin hastalığı ve bulaşmaya karşı gösterdiği özen ve dikkat azaldı. Hasta profiline baktığımızda yoğun bakımlardaki hastaların yüzde 95'inin bir sebeple aşılama programını tamamlamamış kişiler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Omicron'un daha hafif bir hastalık oluşturuyor şeklindeki düşünce toplumda negatif bir düşünce oluşturuyor."

SIRASI GELEN HERKES AŞILARINI YAPTIRMALI

Eksik aşılanmanın daha çok gençlerde gördüklerini vurgulayan Uyar, servis ve yoğun bakımlarda ise daha yaşlı-kronik hastalığı olan kişilerin bulunduğuna işaret etti. Aşılanmada zamanlamanın önemli olduğunu aktaran Uyar, özellikle 3 ay geçtikten sonra vücuttaki antikor oranlarında ciddi bir azalma olduğunu, sırası gelen herkesin aşılarını yaptırması gerektiğini vurguladı.

İzmir'de vakaların Omicron varyantıyla arttığını ifade eden Uyar, "Şu anda sistemde çok aşırı bir sıkıntı bulunmuyor. Hastalara yer bulabiliyoruz. Ancak aşı programları tam olarak uygulanamazsa sıkıntılı günler önümüzdeki günlerde yeniden başlayabilir." uyarısında bulundu.

Omicron’un alt varyantı BA.2 ile ilgili korkutan araştırma Japonyalı bilim adamlarının yaptığı bir araştırma sonuçları paniğe neden oldu. Çalışmaya göre, Omicron’un alt varyantı BA.2’nin ciddi hastalıkları tetikleyebileceği ortaya kondu. Uzmanlar BA.2’nin önceki mutasyonlara göre daha tehlikeli olabileceğini söyledi.

DSÖ açıkladı: 10 ülkede vakaların çoğunu Omicron’un alt varyantı BA.2 oluşturuyor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Haftalık Covid-19 Güncellemesi raporunda, Omicron’un alt varyantı BA.2’nin 10 ülkede baskın hale gelerek vakaların çoğunluğunu oluşturduğunu açıkladı.