Türkiye Gazetesi

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Anne baba olmak isteyen çiftlerin beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, Akdeniz usulü beslenmenin çocuk sahibi olmayı kolaylaştırdığını bildirdi. Haftada iki gün balık yemenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Öner, “Çalışmalar, omega-3'ten zengin besinlerin tüketilmesi ile yumurta kalitesinin arttığı, düşüklerin önlendiği ve gebe kalındıktan sonra da bebeğin gelişimine olumlu etki ettiğini gösteriyor.

Balığın yanında bol meyve ve sebze tüketmek gerekiyor. Folik asit açısından zengin olan tüm yeşilliklere iyotlu tuz ve tüm besinlerin biyo yararlılığını artırmak için zeytinyağı eklenmeli. Kuruyemiş (fındık, badem, ceviz) de önemli. E vitamini, magnezyum ve çinko açısından zengin bir antioksidan olup çocuk istemi döneminde özellikle kullanılması gereken besinlerden. Havuç ve incir de bu dönemde bol bol tüketilmesi gerekenlerden. İçerisindeki A vitamini, B vitamini ve folik asit yumurtalık dokusunun kendini yenilemesinde faydalı. Bunların yanında özellikle erkek faktörü için de keçiboynuzu tavsiye ediyoruz. Bu besin, vitamin ve çinko içeriği yüksek iyi bir antioksidandır” açıklamasını yaptı.

Uykusuzluğun ilacı Akdeniz diyetinde saklı New York’taki Columbia Üniversitesinde yapılan bir çalışma, Akdeniz diyeti ile beslenenlerin daha az uykusuzluk çektiğini ortaya koydu.

Hepsi kilo vermede etkili: Diyette olmazsa olmaz 10 besin Kısa sürede kilo vermek için tek tip beslenmek yanlış. Diyet yaparken yiyeceklerin kalorisine dikkat ettiğimiz kadar çeşitliliğine de özen göstermeliyiz. Zayıflamak isteyenlerin her besin grubundan dengeli bir şekilde tüketmesi gerektiğinin altını çizen Beslenme Uzmanı Başak İnsel Aydın, diyette vazgeçilmez 10 besin çeşidini sıraladı.