Türkiye Gazetesi

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Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde edilen bilgilere göre 16-44 yaş arasındaki erkeklerin kendini sağlıklı hissetme oranı yüzde 89,2 iken kadınlarda bu oran yüzde 87,5. Yaş arttıkça bu oran düşse de erkeklerin her zaman hastalıkları kadınlardan daha az kafasına taktığı görülüyor. 45-64 yaş arasındaki erkeklerde bu oran yüzde 69,4 olurken, kadınlarda yüzde 66,8 olduğu görülüyor. 65 yaş üstüne baktığımızda ise her iki cinste de sağlıklı hissetme oranı düşüyor. Ayın zamanda kadınlarla erkekler arasındaki fark da açılarak, sağlıklı hissetme oranı erkeklerde yüzde 44, kadınlarda ise yüzde 38,2 olarak kayıtlara geçiyor.

Sağlıklı beslenmede ambalaja kanmayın Sağlıklı beslenmek isteyen kadınlar, üzerinde “diyet” yazan her ürünü şartsız alıyor. Ancak ambalajın yanıltıcı olduğunu söyleyen Gıda Mühendisi Ebrul Gülkan “Şekerin ve yağın kaynağını bilmek gerek” diyor.

Sigarayı bırakmak isteyenlere uzmanından 'en sağlıklı' alternatif! Sigara kullanım yaşının giderek düştüğünü bildiren uzmanlar nikotin ihtiyacı için tiryakilere patlıcan önerdi. İçeriğinde bulunan nikotin sayesinde patlıcan, sigarayı bırakmak isteyenler için en sağlıklı alternatif.