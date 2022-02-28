Türkiye Gazetesi

Araştırmacılar, katılımcılarda vücudun oksijeni kaslara ne kadar iyi taşıdığının ve egzersiz sırasında oksijeni ne kadar iyi emebildiğinin bir ölçüsü olan “kardiyospiratuar zindeliği”ni inceledi. Ortalama yaşı 61 olan 649.605 kişi üzerinde yapılan araştırmada, Alzheimer gelişme riskinin, en fit olanlarda en az fit olanlara göre yüzde 33 az olduğu belirlendi.

HEYECAN VE UMUT VERİCİ

ABD’de Washington VA Tıp Merkezi'nden çalışma yazarı Dr. Edward Zamrini, halen Alzheimer için “yeterli tedavi” olmadığı için, fit olundukça vaka oranlarının düştüğünü görmenin “heyecan verici” ve “çok umut verici” olduğunu ifade etti. Bulgular, dünyanın en büyük nörologlar ve sinirbilim uzmanları derneği olan Amerikan Nöroloji Akademisi'nin Seattle'daki 74. yıllık toplantısında sunulacak.

Erkekler her yaşta sağlıklı hissediyor Kadınların sağlıkla ilgili konulara erkeklerden daha fazla ilgi göstermesine rağmen, gerçek hayatta erkeklerin her yaş döneminde kadınlardan daha sağlıklı hissettiği ortaya çıktı.

Sağlıklı beslenmede ambalaja kanmayın Sağlıklı beslenmek isteyen kadınlar, üzerinde “diyet” yazan her ürünü şartsız alıyor. Ancak ambalajın yanıltıcı olduğunu söyleyen Gıda Mühendisi Ebrul Gülkan “Şekerin ve yağın kaynağını bilmek gerek” diyor.