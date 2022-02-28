Türkiye Gazetesi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC’ın koruyuculuğuna ve yeni varyantlara karşı aşı çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

“HASTANEYE BAŞVURUYU ÖNLEMEDE ETKİNLİĞİ ÇOK YÜKSEK”

Aşıların etkinliklerinin kullanım amaçlarına göre değişebildiğini aktaran Kara, şöyle konuştu:

"Bizim hem klinik hem de uygulamalarda gördüğümüz şöyle bir verimiz var; TURKOVAC aşısı, ölümü önlemede çok etkili, yoğun bakıma gitmeyi önlüyor. Hastaneye başvuruyu önlemede de etkinliği çok yüksek. Diğer inaktif aşılara karşı da karşılaştırmalar yapmıştık. Aşımızda diğer inaktif aşılara karşı daha iyi koruyucu nitelikte olan bazı veriler ortaya çıktı. Bu bir avantaj. Biz hem buradan hem diğer sonuçlardan TURKOVAC aşısının koruyucu olduğunu gördük."

Türkiye'nin TURKOVAC üretimiyle çok önemli ve zor olan bir süreci geride bıraktığını vurgulayan Kara, "Virüs konusunda şimdiye kadar olan basamaklardaki aşı sürecini tamamladık. Bundan sonraki süreci de hızla geliştirebiliriz. TURKOVAC ile hem kazanılan tecrübe hem aşının elde edilmesindeki sürecin kısaltılması hem de aşının başarıları çok büyük adımlar olarak gerçekleştirildi. Geldiğimiz nokta hepimiz için çok büyük başarı ve çalışmadır" şeklinde konuştu.

Aşının Omicron varyantına karşı etkisine değinen Kara, "Omicron için farklı aşıya şu an acil ihtiyaç var mı? Hayır. Mevcut aşılarımızın TURKOVAC aşımızın da Omicron varyantına karşı etkili olduğunu biliyoruz. Bir sonraki basamakta varyantlara karşı istemiyoruz ama onlara hazır olmamız gerekiyor. " dedi.

YENİ VARYANTLARA KARŞI AŞI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan da 81 ilde TURKOVAC aşısının özellikle 3. ve 4. doz olarak vurulduğunu söyledi.

TURKOVAC tecrübesinin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yeni varyantlara karşı da aşı çalışmalarımız hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Bu çalışmalar gelecekteki olabilecek pandemiler açısından da önemlidir. Olası yeni varyantlara karşı etkili ve güvenli olarak kullanılabilmesi açısından önem taşıyor." diye konuştu.

TÜSEB Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Rabia Çakır Koç, TÜSEB doktorlarından Dr. Şükran Yılmaz ve Musa Alkan ile TURKOVAC üreticisi firmanın Genel Müdür Yardımcısı Dr. Nilay Ünal da kendi branşlarında yerli aşıya sundukları katkılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Turkovac olanlarda yan etki yok Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, yerli koronavirüs aşısı Turkovac vurulanlarda yan etki olmadığının altını çizerek vatandaşlardan olumsuz hiçbir dönüşün olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Yiğit: Turkovac Sinovac’tan daha etkili Yerli aşının virüsle savaşta Türkiye’nin elini güçlendirdiğini belirten Yiğit “Pandemide yolun sonuna geliyoruz. Üzerimize düşeni yapalım, aşımızı olalım” dedi