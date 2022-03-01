Türkiye Gazetesi

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Nöroloji uzmanı Dr. Beyza Çitçi Yalçınkaya içinde yaşadığımız stresli günlerde daha rahat uyuyabilmenin ipuçlarını verdi:

Uyumaya çalışmayın: Uyku ile ilgili düşünceleri azaltmaya çalışın. Yatağınızın uykusuzluğu değil, uykuyu hatırlatması gerekir. Bunun için uykunuz gelmeden yatağa gitmeyin, uyuyamadığınızda 15-20 dakika içinde yataktan çıkıp oda değiştirin.

Aç karnına ya da aşırı yemek yiyip yatmayın: İyi bir uyku için aç yatmamak ve yatmadan önce ağır yemeklerden kaçınmak gerekir. Yemek yedikten en az iki üç saat sonra yatılmasında fayda vardır. Yapılan çalışmalar süt ürünlerinde bulunan L triptofanın uykuya dalmayı kolaylaştırdığını gösteriyor. Yatmadan önce bir bardak ılık süt için.

Bu hastalıkların tedavisini ihmal etmeyin: Nörolojik hastalıklar, hipertansiyon, reflü, romatizmal hastalıklar ve fibromiyalji gibi birçok hastalık da uykusuzluğu tetikleyebildiğinden bu hastalıkları araştırın.

Dikkat, uyuz vakaları arttı: Gece uykularını unutturuyor Geceleri görülen kaşıntı, yara, döküntü… Uyuz bu belirtilerle kendini gösteriyor. Uyuzun günlük hayatı etkilediğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Kemal Tekeş, “Hastalık bulaştıktan sonra ortalama 10 gün ila 50 gün arasında bulgular meydana gelir. Özellikle gece ve sıcak duş ile artan kaşıntı tipiktir” şeklinde konuştu.

Bu kişiler uykusunda yemek yiyor Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu gece uykudayken yemek yemenin psikolojik bir hastalık olduğunu ve sanıldığının aksine sayısının daha fazla olduğunu söyledi.