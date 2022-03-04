Ayrıntılar geliyor...
İçişleri Bakanlığı maske genelgesi yayınlandı
04.03.2022 - 10:47 | Son Güncelleme: 04.03.2022 - 10:49
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı 81 ile maske kullanımına ilişkin genelge gönderdi. Genelgeye göre açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor. AVM, sinema ve ulaşımda HES kodu ve PCR zorunluluğu kalktı.
Etiketler : maske,genelge,covid,
832179 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/832179.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER