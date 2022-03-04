Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun açıklandığı günlük Covid-19 tablosu paylaşıldı. Söz konusu tabloda vaka sayısındaki düşüşün devam ettiği görüldü. 4 Mart’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 38 bin 283 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180 oldu.

BİR GÜNDE 365 BİN 614 TEST YAPILDI

Bir günde toplam 365 bin 614 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 63 bin 311 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,15 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,97 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 943 bin 346’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILANMA

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Bakan Koca açıkladı: Koronavirüsle mücadelede yeni dönem başladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadelede yeni dönemin başladığını açıkladı. Koca maske ile ilgili beklenen açıklamayı yaparak; "Artık açık hava da maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil." dedi.

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