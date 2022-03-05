Türkiye Gazetesi

Covid-19’un yayılmasını engellemek için kullanılan yüz maskeleri günlük rutinimizin bir parçası oldu. Ancak maske takmak birçok kişide ‘akne’ gibi cilt problemleri meydana geldi. Cilt bakımlarının önem kazandığı bu günlerde Dermatoloji Uzmanı Dr. Seçil Demirci, konuyla ilgili önerilerde bulundu.

MASKEYE BAĞLI CİLT PROBLEMLERİ ARTTI

Vatandaşlara maskeleri çıkarmaları ardından cilt bakım önerilerinde bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Seçil Demirci, “Maskeleri tamamen çıkarmadık ama çok azaldı. Dışarıda maske takmıyor olacağız. Maske döneminde yeni bir terim ortaya çıktı. Maske akne yani ‘Maskne’ diye geçiyor. Maske aknesi yani maskenin olduğu bölgede aknelenme olarak biliniyor. Normalde ergenlik döneminde çok sivilce görüyoruz biliyorsunuz. Erişkinlik döneminde de görülüyor fakat çok arttı. Çünkü maske bölgelerinde çok akne oluşmaya başladı. Bunların da tedavilerini veriyoruz. Fakat maske taktıkça tedaviler biraz daha dirençli oluyor. Artık verdiğimiz tedavilerden çok daha iyi sonuçlar alabileceğiz. Bunun dışında sentetik ve renkli maske takanlarda, özellikle çocuklarda bazen o renge ve kumaşa bağlı alerjiler ve egzamalar da çok görüyorduk. Cilt kapalı kaldıkça egzamalar daha da alevleniyor. Geçmesi daha da zorlaşıyor. Biraz onlardan da kurtulacağımızı söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ KREMİ KULLANIMINA DİKKAT!

Vatandaşlara yaz öncesi cilt bakımının en önemli noktasının güneş kremi kullanmak olduğunun altını çizen Demirci, “Bunun yanında yaz geliyor ve dermatoloji uzmanıysanız söylemeniz gereken en önemli şey güneş kremi kullanmaktır. En az 30 faktörlü güneş kremini iki saatte bir en geç ise üç saatte bir yüzümüze tekrar olarak sürmeliyiz. Çünkü güneş hem leke yapıyor hem ince çizgiler oluşturuyor hem de cildimizde sarkmaya neden oluyor. Bu nedenle bir güneş kremi, iki de C vitaminli serumlar güneşin zararlı etkilerinden bizi koruyacaktır. Tabii ki güneş cilt de kurutuyor. Çok fazla güneşin altında kalırsak cildimizde kurumaya da yol açacağı için nemlendiriciyi de mutlaka öneriyorum” diye konuştu.

Uzmanı uyardı: Açık alanlarda mesafe korunamıyorsa maske takılmalı Türkiye, salgınla mücadelede yeni bir döneme geçti. Alınan kararlar geçtiğimiz gün açıklandı. Kararları değerlendiren Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, mesafenin korunamadığı açık alanlarda maske kullanımının, toplumun sağlığı açısından faydalı olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı maske genelgesi yayınladı Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile maske kullanımı konusunda genelge gönderdi. Genelgeye göre açık alanlarda maske takma zorunluluğu tamamen kalktı. Okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor. AVM, sinema ve ulaşımda HES kodu ve PCR zorunluluğu kaldırıldı. Peki, maske nerelerde zorunlu? İşte genelgenin detayları...