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Koronavirüste son durum belli oldu: 27 bin 671 yeni vaka, 170 vefat
06.03.2022 - 19:17 | Son Güncelleme: 06.03.2022 - 19:24
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 146 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 671 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi ise hayatını kaybetti.
Etiketler : koronavirüs,türkiye,vaka,
832980 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/832980.aspx
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