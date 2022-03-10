Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Türk Kardiyoloji Derneği tarafından Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen “Kadın Kalbi Değerlidir” toplantısında konuşan Prof. Dr. Aytekin, kadınların yaşadığı kalp krizi belirtilerinin panikatak, stres ve durumu abartma olarak algılandığına ve zamanında müdahale edilemediğine işaret etti.

Prof. Dr. Aytekin “Ülkemizde de birinci ölüm sebebi, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklardır. Resmî istatistiklere göre kadınların yüzde 43,9’u, erkeklerin yüzde 36.4’ü bu nedenle hayatını kaybediyor. Kadınlarda 2019 kalp damar hastalığından ölüm sayılarına baktığımızda 79 bin 788 gibi çarpıcı bir rakama ulaşılmaktadır. Ülkemizde her üç kadından biri kalp damar hastalığından ölüyor” dedi.

SİGARA İÇENLERDE 9 KAT FAZLA

Sigara, hipertansiyon ve obezitenin kadınlarda kalp hastalığı gelişimi için önemli risk faktörü olduğunu anlatan TKD Kadın ve Kalp Sağlığı Alt Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ayça Boyacı “Kadınlarda hem sigara içimi hem de pasif içicilik giderek artıyor. Sigara içen kadınlarda kalp krizi görülme oranı içmeyenlere göre altı kat fazladır. Sigara içen kadınlarda da ani kardiyak ölüm, içmeyenlere göre yüzde 9 daha fazladır” dedi.

Elektronik sigara tehlike saçıyor Amerika’da yapılan bir araştırma elektronik sigaranın tüm zararlarını ortaya koydu. Sigara bırakmak isteyenler arasında popülerleşen e-sigaranın içerisine konulan sıvıdaki kimyasal maddelerin insan sağlığı için çok tehlikeli olduğu kaydedildi.

Sigarayı bırakanlarda kalp krizi riski yarı yarıya düşüyor Sigaranın bırakılmasının üzerinden bir yıl geçmesi durumunda kalp krizi riskinde yarı yarıya azalma görüldüğü bildirildi.