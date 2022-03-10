Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Vücuttaki atık maddelerin suyla atıldığını ifade eden nefroloji uzmanı Dr. Burak Canver, "Orta derecede susuzluk durumunda zehirli atık maddelerin ve kasların erimesi sonucu açığa çıkan myoglobin gibi proteinler vücutta birikir" dedi.

"Özellikle myoglobin böbreklerde hasara yol açan zehirli bir proteindir ve böbreklerin çalışmasını bozar" diyen Dr. Canver, "Susuzluk aynı zamanda böbrek taşlarına ve idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. Bu hastalıklar hızla tedavi edilmediklerinde böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Yeterli su tüketimi kristallerin birleşerek taş oluşturmasını engeller, aynı zamanda antibiyotiklerin etkinliğini arttır ve idrar miktarını artırarak bakterilerin idrar yoluyla atılmalarını sağlar" ifadelerini kullandı.

Bu gıdaları tüketenler açlık ve susuzluk hissetmiyor Bursa'da Ramazan ayını açlık ve susuzluk yaşamadan geçirmek isteyenler bu gıdalara büyük ilgi gösteriyor.