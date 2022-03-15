Türkiye Gazetesi

Uzmanlar, uyumadan önce perdelerin kapatılması, lambaların söndürülmesi tavsiyesinde bulunuyor. Zira az bir ışık bile uyku modundaki kalbin gündüzdeki tempoda çalışmasına yol açıyor. Ayrıca vücut, sabah için insülin salgılıyor. ABD’de Northwestern Üniversitesi’ndeki bilim adamlarına göre, bu iki faktörden dolayı kişide kalp hastalıkları ve diyabet riski artıyor.

KALP SAĞLIĞI İÇİN KÖTÜ HABER OLABİLİR

PNAS dergisinde yayımlanan araştırmanın yazarı Dr. Phyllis Zee, “Her şeyi gerçekten iyi görebiliyorsanız, muhtemelen oda çok aydınlıktır” derken, diğer araştırmacı Dr. Daniela Grimald da yeterince karanlıkta yatmayanlarda yüksek kalp atış hızı tespit ettiklerini ifade etti. Grimald, “Genellikle, diğer kardiyovasküler parametrelerle birlikte kalp atış hızınız geceleri daha düşük ve gündüzleri daha yüksektir. Normalde uykuda alması gereken restoratif molayı alamaması kalp sağlığı için kötü bir haber olabilir. Uyuyor olsanız bile otonom sinir sisteminiz devreye giriyor” dedi.

Kalp rahatsızlıklarına yol açması ve vücudun insülin direncini artırmasının yanı sıra kötü bir uyku, kan toplanması, depresyon ve obezite dahil pek çok hastalıkla da bağlantılıdır. Zee, yaşlı kişilerin, düşmemek için yere yakın bir yerde loş bir ışık bulundurabileceklerini ifade etti.

İyi bir uyku için yatağa aç girmeyin Pandeminin üzerine eklenen Rusya-Ukrayna krizi ve oluşturduğu belirsizlik duygusu, uykusuzluk problemini iyice derinleştirdi.

Bu kişiler uykusunda yemek yiyor Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu gece uykudayken yemek yemenin psikolojik bir hastalık olduğunu ve sanıldığının aksine sayısının daha fazla olduğunu söyledi.