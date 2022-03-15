Türkiye Gazetesi

Diyet yapanların çoğu sağlıklı, az yağlı bir atıştırmalığı, hiç yemek yememekten daha cazip bulur. Ancak uzmanlar, bunun aslında kendilerini daha aç hissetmelerine sebep olabileceğini söylüyor. Gerekçe de 'sağlıklı' ve 'az yağlı' gibi etiketlerin, insanların daha doyurucu ve tatmin edici bir yemekten mahrum bırakıldıklarını düşünmelerine yol açması.

YETERİNCE YEMEME HİSSİ AÇLIK YAPIYOR

Scientist dergisi yazarı David Robson, bulguların diyet yapmanın neden bu kadar zor olduğunu gösterdiğini söyledi. Robson, “Diyette olan çoğu insan, sağlıklı olarak tanımlanan bir şeyi yedikten sonra açlık hisseder. Bu da gıdada sağlıklı olduğuna dair bir ibarenin, kişide yoksun kalma ve yeterince yememe hissi oluşturmasından kaynaklanır” dedi. Robson, diyet yapanlara, mahrumiyet hissini azaltmak için hafif yiyeceklerden kaçınmaları ve yemeklerine baharat ve güçlü tatlar eklemeleri tavsiyesinde bulundu.

SONUÇLAR ŞAŞIRTICI

2010 yılında Chicago Üniversitesi'nden araştırmacılar da 51 kişiye ya protein ihtiva eden bir gıda vermiş ya da hiçbir şey vermemiş ve ardından açlıklarını derecelendirmelerini istemişti. Araştırmada, yediklerinin protein, vitamin ve lif içeren “sağlıklı” bir gıda olduğu söylenenler, “iştah açıcı ve çok lezzetli” olduğu söylenenler ve hiçbir şey verilmeyenlere göre kendilerini daha aç hissettiler. Beklenti Etkisi isimli araştırmanın yazarı Robson şunları söyledi: “Burada işin sırrı, yemenin zevkine odaklanmak olabilir.”

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