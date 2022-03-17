Türkiye Gazetesi

Karın ağrısıyla hastaneye giden kadın, karnında 3 kilogramlık kist olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde yaşayan 35 yaşında 3 çocuk annesi F.K., karın ağrılarının artması üzerine acil servise başvurdu. Yapılan ilk incelemede F.K.’nin karnında büyük bir kist tespit edildi. Hasta kadın, acil olarak ameliyata alındı. Yapılan başarılı operasyonla F.K.'nin karnından 3 kilogram ağırlığında kist alındı.

“KİLO ALMAYA BAŞLAYINCA AĞRILARIM DA ŞİDDETLENDİ”

Operasyonun ardından sağlığına kavuşan F.K. şunları söyledi:

“Bir aydır karnımda şiddetli ağrılar olmaya başladı. Gün geçtikçe de karnımın sanki hamileymişim gibi şişmeye başladığını fark ettim. Kilo almaya başlamam ve bununla birlikte karın ağrılarımın da şiddetlenmesi üzerine ailem beni hastaneye getirdi. Acil serviste yapılan ilk muayenede karnımda büyük bir kist olduğu ve ameliyatla alınması gerektiği söylendi. Ben de kabul edince hemen ameliyata aldılar. Başarılı geçen ameliyatımla birlikte ağrılardan da kurtuldum ve çok şükür sağlığıma kavuştum" dedi.

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