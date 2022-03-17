Türkiye Gazetesi

Yuttuğu mıknatısların bağırsaklarında birleşerek delikler açtığı minik Cemre, ameliyat edilerek ölümden döndü. Ameliyata alınan minik Cemre’nin bağırsağının bir bölümü alındı.

BAĞIRSAKLARINDAN 5 ADET MIKNATIS ÇIKARILDI

İzmir’in Aliağa ilçesinde yaşayan iki çocuk sahibi muhasebeci Nurdan (38) ve Makine Mühendisi Ali Güler (39) çifti, oğulları Mete’ye ‘zeka küpü’ diye satılan, manyetik mıknatıslardan oluşan oyuncak aldı. Geçtiğimiz 6 Mart’ta ağabey Mete bu oyuncakla oynarken ona kardeşi Cemre de katıldı. Mete, babasına Cemre’nin ağzına mıknatıs götürmüş olabileceğini söyledi. Cemre’nin de “yuttum” demesi üzerine çift kızlarını gözlem altına aldı. Bir tane mıknatıs yutmuş olabileceği ihtimali üzerine Cemre’nin dışkı yoluyla bu mıknatısı çıkarabileceği düşünüldü, ancak ertesi akşamüstü Cemre’nin kusmaya başlaması ve karnının ağrıdığını söylemesi üzerine aile hiç zaman kaybetmeden hastaneye gitti. Hemen ameliyata alınan Cemre’nin bağırsaklarından 5 mıknatıs çıkarılırken, bağırsağının delindiği belirlendi. Bağırsağının 10 santimetre kadarlık bir bölümü alınan Cemre, daha 2,5 yaşında ameliyat masalarıyla tanışırken, 5 gün yattığı hastaneden şifayla taburcu oldu.

Doç. Dr. Tunç Özdemir: "En önemli uyarımız çocuklara yaşlarına uygun oyuncak verilmesi. Bilinen markaların oyuncaklarında kaç yaş için olduğu yazıyor. Aileler buna dikkat etmeliler."

BU KAZALAR ÖLÜMCÜL SONUÇLARA YOL AÇABİLİR

İki buçuk saat süren ameliyatı gerçekleştiren İzmir Kent Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tunç Özdemir de, 1 yıl içinde mıknatıs yutan ikinci çocuk vakası ile karşılaştıklarını söyledi.

Bu kazaların ölümcül sonuçlara yol açabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Özdemir, Cemre'nin bağırsağından yaklaşık 10 santimetrelik kısmı almak zorunda kaldıklarını belirterek, “Hastayı gördüğümde şiddetli karın ağrısı vardı, kusuyordu. Daha önceki deneyimlerim dolayısıyla çoklu mıknatıs yuttuğu için aşağı yukarı ne olduğunu tahmin ettim. Genellikle bağırsak tıkanıklığı ve bağırsak delinmesi tablosuyla karşılaşıyoruz. Aileye kısa sürede ameliyat edilmesi gerektiğini söyledik. İki buçuk yaşında bir çocuk için bağırsak tıkanıklığı ve delinmesi çok ağır tablolardır. Yetişkinler için de öyle; ama 2,5 yaşında olunca çok daha kötü şekilde önümüze geliyor. Ameliyatta tahmin ettiğimiz gibi 4 mıknatıs bir bağırsakta, 1 mıknatıs diğer bağırsakta dururken bunlar birbirlerini bulmuşlar. Çok da güçlü mıknatıslar olduğu için aradaki iki bağırsak duvarı zamanla eriyip mıknatısların birbirine bağlanmasına neden olmuş. Bir bağırsak kısmında 3 delik vardı. Yaklaşık 10 santimetre kadar bağırsağı çıkarmak durumunda kaldık, diğer tarafta ise bağırsaktaki deliği onardık” dedi.

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