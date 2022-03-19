Türkiye Gazetesi

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Bir besinin ağızda parçalanarak sağlıklı bir sindirim başlangıcı için bir lokmanın en az 20 kez çiğnenmesi gerektiğini hatırlatan Ağan, “Dişi çürük ya da eksik olan kişiler yumuşak, kolay çiğnenebilen karbonhidrat düzeyi yüksek gıdalara yöneliyor. Çiğneme gerektiren, proteinden zengin et tavuk ya da lifli sebze ve meyvelerin yerini tükürükle yumuşatıp yutulabilen karbonhidratlar alıyor. Sürekli olarak bu şekilde beslenmek obeziteye yol açıyor” diyor.

Herkese obezite ameliyatı yapılmaz Diyet ve egzersizle zayıflamayı başaramayan aşırı kilolu kişilerin başvurduğu obezite ameliyatlarının sayısı giderek artıyor. Ancak, başarı için hastanın mevcut kilosu ve psikolojisi, yöntem seçimi ve yeni bir hayat tarzının düzenlenmesi önem taşıyor.