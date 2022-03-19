Türkiye Gazetesi

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Araçlardan havaya karışan azot dioksit gazının yılda 4 milyon çocuğun astım olmasına yol açtığını ifade eden Prof. Dr. Soyer, “Trafik kaynaklı hava kirliliğine maruz kalan çocukların solunum yollarında astım yüzünden mikropsuz iltihaplanma daha fazladır. Doğum öncesi ve erken çocukluk döneminde trafik kaynaklı hava kirliliği ile yoğun temasın, solunum yollarının alerjik hâle gelmesine yol açan genetik değişikliklere sebep olduğu çalışmalarla gösterilmiştir” dedi.

Annelerin temizlik düşkünlüğü çocuklarda astımı artırıyor Norveç'te yapılan bir araştırmaya göre temizlik maddelerine düşkün olan annelerin, astımlı çocuk sahibi olma ihtimalinin yüzde 70 fazla olduğunu gösterdi.