Türkiye Gazetesi

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“Beyin Farkındalığı Haftası” dolayısıyla beyin sağlığını korumanın yollarını anlatan Bayar şu tavsiyelerde bulundu:

> Stresi çözemiyorsanız destek alın: Beyindeki kimyasal düzensizlikler depresyon, kaygı bozuklukları, uyku problemleri beynin fazla hücre kaybetmesine, dikkat ve hafıza problemlerine yol açabilir. Sürekli stres oluşturan yıpratıcı ve travmatik bir ortamda ya da ilişkide bulunmak beyni yıpratır. Bundan dolayı bu sorunlara çözüm odaklı yaklaşmak, gerektiğinde hayat tarzında değişimlere gitmek, eğer çözümde zorlanılıyor ise profesyonel destek almak önemlidir.

> Alkolden uzak durun: Beyinde yıkıma en çok yol açan durumlardan biri alkol ve madde kullanımıdır. Alkol ve madde içerisindeki toksik kimyasallar beyni çok fazla etkiler ve çalışma sistemini bozar. Anlık kullanımlar dahi beyne zarar verir.

> İyi uyuyun: Gece uykusunu düzenli almak beynin gün boyu içinde bulunduğu süreçleri işleyebilmesi ve bir sonraki güne hazır başlayabilmesi için önemlidir.

> Daha çok açık havada dolaşın: Düzenli egzersiz, hareketli ve aktif bir hayat önemli. Açık havada vakit geçirmek, beyindeki kan akışını ve oksijenle beslenmesini artırır.

Stres kaynağınızı kayıt altına alın Çağımızın hastalığı hâline gelen stres, uyum sağlanması ya da tepki verilmesi gerekli herhangi bir tehlike durumunda vücudun gösterdiği doğal bir reaksiyondur.

Sağlığınız için stresi bir kenara bırakın: Olumlu düşünmek kalbe iyi geliyor Yeni bir yıla girdik. Her yıl olduğu gibi bir önceki yılı geride bırakırken, yeni yıl için huzur, mutluluk, başarı, en çok da sağlık diledik. Gelin bunu dileklerde bırakmayalım, sağlığımız için daha pozitif bir insan olmanın yollarını arayalım.