Türkiye Gazetesi

Kar, cildi güzelleştiriyor. Karın güzelliğe olan etkisi hakkında bilgi veren Güzellik Koçu Meltem Demir, “Aşırı soğuk veya aşırı sıcağın cildi olumsuz yönde etkilediği biliniyor ancak karın da sağladığı birçok fayda var. Bu faydalarını bilenler kar banyosunu hiç ihmal etmiyor. Keşke kar banyosu yapabilsek fakat yüzümüze bile sürsek yeter” dedi, karın cilde faydalarını sıraladı.

-Temiz karla cilde yapılan masaj teni canlandırıyor. Cildi güzelleştiriyor, kan dolaşımını hızlandırıyor. Ayrıca kar suyu iyi bir antioksidandır.

-Şiş gözleri ve kızarıklıkları giderir. Aynı zamanda koyu göz altlarını da azaltır.

-Karla yapılan güzellik uygulamaları için karın temiz olması gerekir. Kullanacağınız karı güzel ve temiz yerden almalısınız. Öte yandan bazı şehirlerdeki hava kirliliği nedeniyle yağan karın içinde karbon, kükürt ve azot bileşenleri olabileceğinden suyu zararlı olabilir.

KAR MASKESİ İLE GELEN GÜZELLİK

Kar yeni yağdığı zaman veya yağdıktan bir süre sonra, bekleyince formu daha farklı oluyor. Bekleyen kar kristal gibi, sert bir eksfoliyan haline gelebiliyor ve cildi çizebilir. O yüzden direkt uygulama yerine klasik temizlenmiş, peeling yapılmış, toniklenmiş cilt üzerine 10 dakika yüz masajı yapılabilir, bu sıcak uygulama masaj da olur. Ardından maske şeklinde kesilmiş iki gazlı bez arasına 4-5 cm kalınlığında kar konulup yüz bölgesinde kompresle 5 dakika gezdirilir. Böylece klasik buz masajındaki gibi gözenekleri sıkılaştırır, kan dolaşımını düzenler ve cildi canlandırır. Ayrıca elle veya ısı uygulanmış taşlarla önce cildi gevşetir, dolaşımı hızlandırır ardından şok etkisiyle yapılan masa cildi sıkılaştırır. Aynı yöntem göz altı morlukları, sarkmaları ve kırışıklıkları için de uygulanabilir.

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