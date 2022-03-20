Türkiye Gazetesi

Şekerin ne kadar zararlı olduğunu bilmeyen kalmadı. Kilo alımından, kırışık oluşmasına kadar birçok zararı bulunan şekerin tüketimine dikkat edilmezde vücutta gilikasyon denilen bir işleme sebep olur. Bu işlem vücuttaki protein ve lipitlere zarar verir. Cildinizin kolajenine zarar veren şeker tüketimi kırışıklıklarının artmasına neden olur. Fazla tüketimde zarar gelen proteinler cildin sıkılığından sorumludur.

KÖTÜ YAĞLAR ‘TRANS YAĞ’

Sağlığa oldukça zararlı olan trans yağlar fast food, kızarmış yağlar, margarin, abur cubur ve konservelerde bulunur. Diyabet, yüksek kolesterol, kalp hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa neden olan trans yağlar damarlarında sertleşmesine neden olur. Bu durumda kan akışını zayıflatır ve erken yaşlanmanıza sebep olur.

FAZLA TUZ DEHİDRASYONA SEBEP OLUR

Tuz kalp yetmezliğine, hipertansiyona neden olmanın yanı sıra vücudun su tutması ve hücrelerin küçülmesine neden olarak susuzluğa yol açar. Susuz kalan vücutta cilt kırışır ve daha erken yaşlanır.

İŞLENMİŞ ET TÜKETİMİ C VİTAMİNİ DÜŞÜRÜYOR

Herkesin sevdiği pratik ve lezzetli sosis, pastırma, şarküteri ürünleri içinde çok miktarda tuz ve koruyucu madde bulundurur. İşlenmiş etlerin tüketimi dehidrasyona neden olur ve iltihaplanmayı tetikler. Ayrıca işlenmiş etlerin tüketimi vücuttaki C vitamini düşürerek kolajen oluşumunu etkiler. Bunun yerine et tüketimini azaltarak sebze tercih edilmeli.

KIZARMIŞ PATATESTEN UZAK DURUN

Patates tüketildikten hemen sonra vücutta anında şekere dönüşür. Yüksek yağlarda kızartılan patatesler ve yiyecekler serbest radikalleri bırakır bu da ciltte hasara neden olur. Patates tüketmek isteyenler ya haşlayarak ya da fırında pişirerek sağlıklı tüketebilir.

KAHVE CİLDİNİZİ KURUTUR

Günlük hayatta çok sık tüketilen kahvenin içindeki kafein yüzünden vücudu susuz bırakır bu da nem eksikliğine sebep olur. Kahve tüketimi cildinizi kuru ve kırılgan hale getirir. Kahve tiryakileri için çözüm her kahve için bir bardak su. Bu şekilde vücudunuz susuz kalmaz.

BAHARATLI YİYECEKLER KALICI KIZARIKLIĞA NEDEN OLUR

Yemeklerin olmazsa olmazı baharatlar, kan damarlarını genişleterek cildinizin erken yaşlanmasına neden olur. Baharat tüketimi sağlıklı görünse de düzenli baharat tüketiminin alerjik reaksiyonlara neden olabileceği unutulmamalı. Yine fazla baharat kullanımı şişkinliğe veya kızarıklığa neden olabilir.

ÇOK PİŞMİŞ ET YAŞLANDIRIYOR

Çok pişmiş et vücuda ve cilde ciddi anlamda zarar verir. Mangalda pişirilen siyah ve kömürleşmiş et cildinizin gençliği kolajeni bozabilir ve yaşlı yorgun bir görüntü oluşturabilir. Mangal yaparken siyahlaşmış çok pişmiş etten uzak durun.

HÜCRELERİ YENİLEYEN CİLDİ GENÇLEŞTİREN BESİNLER

Vücudunuzu ve cildinizi korumak için fazla şeker, tuz, trans yağlardan, kahveden, işlenmiş etlerden uzak durmalıyız. Cildimizin taze ve genç görünmesi için vitamin deposu nar, omega 3 bakımından zengin sızma zeytinyağı, kan basıncına iyi gelen yaban mersini, cildinizi UV ışınlarından koruyan yeşil çay ve tabii ki yeşil yapraklı sebzeler ve su tüketimini eksik etmeyin.