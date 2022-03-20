Türkiye Gazetesi

BioNTech’in kurucu ortaklarından ve şirketin CEO'su olan Uğur Şahin koronavirüsün çıkmasıyla birlikte covid-19 aşısı için çalışmalar sonucu aşı çıkarılmış ve Türkiye başta olmak üzere aşı birçok ülkede kullanıma sunulmuştu.

Şahin, bir süre önce kanser tedavisiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini söylemiş ve kanser aşısında ilk denemelerin olumlu sonuçlandığını açıklamıştı. Bunların ardından Şahin, kansere çare olabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

YAPAY ZEKA AYRINTISI

İngiltere'ye bağlı Financial Times'a konuşan Şahin, koronavirüs salgını öncesinde BioNTech’in kanser için hastanın bedenine uygun ilaç ve aşı geliştirmeye odaklandığını belirterek " “Tümörden alınan veriler kullanılarak tedavi yöntemi geliştiriliyordu. Şimdi bunu yapay zekayı merkeze alarak yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Şahin, “Burada sorulması gereken soru şu: Eğer her hastanın farklı mutasyonu varsa, her hasta için en iyi sonucu bulmamıza yardımcı olacak bir makine öğrenme programı geliştirebilir miyiz” dedi.

'KARMAŞIK BİR GÖREV'

BioNTech’in CEO'su Şahin son olarak, “Bu aşırı derecede karmaşık bir görev, bunda tümördeki mutasyonun durumu ve bağışıklık sisteminden T-hücrelerinin bunu tanıma olasılığı gibi değişkenler bulunuyor. Makine öğrenmesi giderek daha da iyiye ulaşıyor. Şu an insanlar sadece kalite değerlendirmesi için sürece müdahale ediyor” şeklinde konuştu.

Uğur Şahin açıkladı: Biontech’ten milyon dolarlık anlaşma BioNTech'in Üst Yöneticisi ve Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin, Biontech’in yeni bir anlaşmaya imza attığını açıkladı. Kanser tedavisinde TCR teknolojisini geliştirmek için iş birliği yapan şirket Medigene adlı şirkete 29.5 milyon dolardan fazla ödeme yapacak.

Uğur Şahin açıkladı: Pfizer-BioNTech’in Omicron aşısı ertelendi Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Üst Yöneticisi ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, Omicron varyantına özel aşı için denemelere başladıklarını duyurmuştu. Şahin, yeni yaptığı açıklamayla veri toplamadaki yavaşlık nedeniyle aşının gecikeceğini bildirdi.

Kanser aşısı yolda! Uğur Şahin: Yakında ileri aşamalara geçeceğiz Koronavirüse karşı başarılı bir mRNA aşısı geliştiren BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, kansere karşı da aşı çalışmalarını sürdürüyor. Şahin, kanser tedavisinde en yeni yaklaşımı geliştirip tümörleri hedef alarak, tedavide çığır açmayı umuyor.