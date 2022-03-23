Türkiye Gazetesi

2019 yılının sonundan bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ederken, birçok ülke Covid-19 kapsamında yürürlüğe koyduğu kısıtlamaları kaldırdı. DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Moldova'da düzenlediği basın toplantısında, yasakları erken kaldıran ülkeleri yerden yere vurdu.

Kluge, Avrupa bölgesindeki 53 ülkeden 18'inde Covid'in yükselişte olduğunu söyledi, “Belirli bir artış gördüğümüz ülkeler İngiltere, İrlanda, Yunanistan, Kıbrıs, Fransa, İtalya ve Almanya” dedi.

KISITLAMALAR VAHŞİCE ORTADAN KALDIRILDI

Artışın arkasındaki ana nedenin muhtemelen daha bulaşıcı olan ancak diğer varyantlardan daha tehlikeli olmayan BA2 varyantı olduğunu söyledi. Ancak buna ek olarak, "bu ülkeler kısıtlamaları vahşice ortadan kaldırdı” dedi.

DSÖ veri tabanına göre, Avrupa'daki yeni Covid vakalarının sayısı Ocak ayının sonundaki zirveden sonra keskin bir şekilde düştü, ancak Mart ayının başından bu yana tekrar yükselişe geçti.

Son yedi gün içinde, DSÖ'nün Avrupa bölgesinde 5,1 milyondan fazla yeni vaka ve 12.496 ölüm bildirildi.

Öte yandan DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge halen insanların covid-19’a bağlı sebeplerle öldüğüne dikkat çekerek, “Sonuçta virüs hepimizi birçok kez şaşırttığı için nasıl biteceğini söylemek zor” şeklinde konuştu.

Omicron’un alt varyantı BA.2 için endişelenmeli miyiz? (BA.2 nedir, belirtileri neler?) Covid-19 virüsünün görülmeye başlandığı 2019 yılı sonundan bu yana halen devam eden mutasyonlar görülüyor. Bunların en güncel olanı, adını son günlerde sıkça duyduğumuz BA.2 varyantı olarak karşımıza çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü de BA.2 olarak adlandırılan Omicron’un alt varyantının diğerlerinden daha bulaşıcı olduğuna işaret ediyor.

DSÖ açıkladı: Omicron'un BA.2 alt varyantı diğerlerine göre daha bulaşıcı DSÖ, Covid-19 Virüsünün Evrimine dair Teknik Danışma Grubu'nun (TAG-VE) toplantısından sonra yapılan yazılı açıklamada, Omicron'un BA.2 alt varyantı diğerlerine göre daha bulaşıcı olduğunu bildirdi.