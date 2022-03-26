Türkiye Gazetesi

Uyuz vakaları son günlerde arttı. Uyuza yakalanan hasta sayısı fazlalaşırken, uyuz belirtileri, uyuz tedavisi, uyuzdan nasıl kurtulurum gibi konular sıklıkla araştırılanlar arasında girdi. Uyuz hastalığı hakkında bilgiler veren Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. İnci Sak, uyuzun toplu yaşanan yerlerde hızla bulaştığının altını çizdi.

UYUZ BELİRTİLERİ NELER?

Uyuza yakalanmış kişilerde kaşıntının yanı sıra vücutta meydana gelen döküntüler ve kızarıklıklar da hastalık belirtisi olabilir. Uyuz, sarkoptes skabiyez isimli, mikroskobik olarak 8 bacaklı olan akarların neden olduğu paraziter bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu akarların dişilerinin derinin üzerinde yumurtalarını bırakması ile oluşur ve bu yumurtalara karşı gelişen alerjik döküntülü bir reaksiyondur.

Kaşıntının geceleri artması çok önemli bir ayırt edici noktadır. Sıcakta ve geceleri yumurtanın açığa çıkmasıyla kaşıntı artar. Bunun dışında vücutta çeşitli döküntüler ve kızarıklıklar meydana gelebilir. Özellikle kaşımaya bağlı çeşitli izler ve deri üzerinde tünel dediğimiz küçük ince çizgiler oluşabilir. Bu tüneller parazitlerin oluşturduğu deri altındaki yuvalardır.

Uyuz tedavisinde uzman bir doktorun verdiği ilaç ve kremler kullanılmalıdır. Bunların kullanılmasıyla uyuz böceğinin vücuttan atılması sağlanır.

UYUZ NASIL BULAŞIR, KİMLER RİSK ALTINDA?

-Uyuz, deriden deriye uzun süreli temas ve çarşaf, pijama, havlu ve kıyafet gibi eşyaların ortak kullanılmasıyla bulaşır.

-Uzun süreli temas, el ele tutuşma, beraber banyo yapmak ve aynı yatakta uyumak gibi temas durumlarında bulaşma riski fazladır.

-Uyuz hastalığı özellikle toplu yaşanan yerlerde, huzurevinde yaşayan insanlarda, kreşlerde bulunan çocuklarda, kışladaki askerlerde, öğrenci yurtlarında ve engelli bakımevlerinde sıkça karşımıza çıkar.

-Çocuklar, yaşlılar ve engelliler bu hastalıkta risk altındadır.

UYUZ EN ÇOK HANGİ BÖLGELERDE OLUR?

Uyuz hastalığına tanı konmak için hekim kontrolü şarttur. Çünkü derideki akarların belirtisini saptamak için bir mikroskop yardımı gerekmektedir. Bazen gereken durumlarda deri kazıntısı alınarak, parazit incelemesi yapılabilir. Uyuz hastalığı en çok gövdede karın, genital bölge, el bilekleri, el parmak araları gibi bölgeleri tutar, bunun dışında diz ve dirsek gibi kıvrım bölgeleri sever ancak çocuk ve yaşlılarda da baş, boyun bölgesi ve el içi, ayak tabanı gibi bölgelerde de görülebilir.

UYUZ KENDİLİĞİNDEN GEÇER Mİ?

Uyuz tedavisinde mutlaka reçeteli ilaçlar kullanmamız gerekmektedir. Özellikle permetrin içeren losyonlar, sülfürlü kremler gibi çeşitli krem ve losyonlar uyuz tedavisinde ilk tercih edilen ajanlardır. Genellikle bu losyonlar akşam vücuda sürüp, sabaha kadar vücutta kalması şeklinde uygulanır. 10-14 saat vücutta kaldıktan sonra banyo yapmak şarttır.



Kıyafetlerin en az 60 derecenin üzerinde yıkanmasını öneriyoruz. Çünkü bu çarşaflarda ve kıyafetlerde uyuz paraziti 3 gün kadar yaşayabilmektedir. Çamaşırların yıkandıktan sonra ütülenmesini tavsiye ediyoruz. Ütülenemeyecek, yıkanamayacak durumdaki koyu renkli giysilerin de temiz bir poşette bir hafta süreyle kapalı bir şekilde kalmasını öneriyoruz. Bu sayede akarlar ölmektedir.

Dikkat, uyuz vakaları arttı: Gece uykularını unutturuyor Geceleri görülen kaşıntı, yara, döküntü… Uyuz bu belirtilerle kendini gösteriyor. Uyuzun günlük hayatı etkilediğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Kemal Tekeş, “Hastalık bulaştıktan sonra ortalama 10 gün ila 50 gün arasında bulgular meydana gelir. Özellikle gece ve sıcak duş ile artan kaşıntı tipiktir” şeklinde konuştu.

Pandemide uyuz arttı Son haftalarda uyuz şikâyetiyle hastaneye başvuranların sayısında artış yaşanıyor.