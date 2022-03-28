Türkiye Gazetesi

Yayınlanmış 7 kitabı bugüne kadar toplamda 2 milyona yakın satış yapan Prof. Dr. Canan Karatay, tavsiyeleriyle konuşulmaya devam ediyor. Karatay bu kez, ‘Dünyanın en sağlıklı yemeği’ olarak nitelendirdiği gıdayla gündemde. Prof. Dr. Karatay, kalp ve kolesterol sağlığı hakkında önemli bir besin olan ‘ışgın bitkisi’ hakkında bilgiler verdi.

IŞGIN, HEM KALP DOSTU HEM DE KARACİĞER VE TİROİDİN İLACI

Işgın’ın Türkiye'de fazlasıyla bulunduğunu belirten Karatay, “Üzerine yumurta gelince dünyanın en sağlıklı yemeğidir. Bir kere antioksidan, vitamin, C vitamini dolu” dedi. Işkının kalp dostu bir yemek olduğundan bahseden Karatay, ışkının sadece kalp dostu bir yiyecek değil aynı zamanda karaciğer, tiroit ve beyin üzerinde de etkileri olan bir besin olduğunu belirtti.

Işgın; Türkiye'de Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş ve Bitlis başta olmak üzere yüksek kesimlerde doğal olarak yetişir.

IŞGIN YEMEĞİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Canan Karatay’ın bu açıklamalarının ardından ışgın nedir, ışgın bitkisinin faydaları nelerdir, ışgın yemeği nasıl yapılır gibi konular en çok arananlar listesine girdi. Genellikle çiğ tüketilen bir besin türü olan ışkını kavurularak da yenebilir. İşte ışgın yemeğinin tarifi…

‘Işkın’, ‘uçkun’, ‘rebez’, ‘ohçun’ adıyla bilinen Anadolu’da ise ‘yayla muzu’ olarak anılan ışgın bitkisinin birçok faydası mevcut. Yumurta ile hafifçe kavurarak pişirebileceğiniz ışkın yemeği tarifi, hafif ekşi tadıyla damaklarınızda farklı bir tat bırakacak. İşte çok sevilen ışkın yemeği tarifi…

Soğanı yemeklik doğrayarak az yağda kavurun. 4-5 kök ışgını doğrayın. Soğanın üzerine ekleyip kavurun. Bir miktar tuz ekledikten sonra kavurmaya devam edin. Işgınları çok fazla kavurmadan üzerine yumurtaları kırın, kısa süre pişirin ve ocağın altını kapatın. Sıcak bir şekilde servis edip afiyetle yiyebilirsiniz.

Işgın ile kapuska da yapılabilir. Ayrıca ışgın otundan reçel de hazırlanabilir.

IŞGIN (IŞKIN) FAYDALARI NELER?

-A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri yönünden zengindir. Birçok hastalık için şifa kaynağıdır.

- İştah açıcı özelliğiyle bilinir, kilo almak isteyenlerin en büyük yardımcısıdır.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu dinç kılar.

- Kaynatılarak içildiğinde suyu tansiyon ve şeker hastalığına iyi gelir.

- Sindirimi düzenler, kabızlık probleminin geçmesinde etkilidir.

- Cildi yeniler, kırışıkları giderir. Yaşlanma karşıtı bir bitki olarak bilinir.

- Alzheimer hastalığını önlediği yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.

- Yorgunluk, bitkinlik, uykusuzluk, stres gibi durumlarla savaşır. Kan şekerini dengede tutarak vücuda enerji verir.

Canan Karatay 'en tatlı zehir' diyerek uyardı: Karaciğeri mahveder Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay şekerin en tatlı zehir olduğunu vurgulayarak uyarıda bulundu.

Canan Karatay'dan domates uyarısı Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmemek hastalıklara neden olabiliyor. Canan Karatay mevsiminde tüketilmeyen domates için uyarıda bulunarak kansere yol açabileceğini açıkladı.