Türkiye Gazetesi

Ramazan yaklaştı, oruç tutmak için sayılı günler kaldı. Peki, tüketildiği zaman tokluk hissi veren besinler neler? Gün boyu tokluk hissi için neler yemeliyiz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Melisa Karataş, Ramazan ayını sağlıklı ve enerjik geçirmek isteyenler için tok tutan besinler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

YUMURTA 36 SAAT TOK TUTUCU ETKİYE SAHİP

Sahurda kaliteli bir beslenme programı planlayarak tok kalmamızın mümkün olduğunu söyleyen Dyt. Melisa Karataş, “Ramazan’da ortalama 15 saat aç kalacağımızı düşündüğümüzde, özellikle sahurda kaliteli bir beslenme programı planlayarak tok kalmamız mümkün. Bunun için ilk işimiz listeye yumurta eklemek olmalıdır. Yumurta, 36 saat tok tutucu etkiye sahip tek besindir. Anne sütünden sonraki en kaliteli protein kaynağı olan yumurtayı sahur öğününde tüketmemiz kaslarımızı koruyacaktır” diye konuştu.

YULAF DA TOK TUTAN BESİNLER ARASINDA

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz ve sağlık deposu olan yulafın, sahurda tok tutacak besinler arasında olduğunu dile getiren Dyt. Melisa Karata, “Yulaf içindeki lif sayesinde, midede kalın bir jel oluşturuyor ve midenin boşalmasını geciktirerek kan şekerinin kontrolü sağlıyor. Bu özelliğiyle yulaf tok tutan besinler arasında yer almaktadır. Yulafın LDL kolesterolü düşürücü etkisi de vardır. Bu özelliğiyle kalp krizi ve felç riskini ortadan kaldırır.1 kâse manda yoğurdu içine 3 kaşık yulaf, 3 adet hurma ve 1 çay kaşığı kestane bal karıştırarak hem sağlıklı beslenebilir hem de tok kalmayı sağlayabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Yulaf, içerdiği lifler sayesinde midede fazla yer kapladığı için tokluk hissini artırır, kan şekerinizi kontrol altında tutar.

PROTEİN MUTLAKA SOFRANIZDA OLMALI

İftar menülerinden eksik edilmemesi gereken proteini; et, tavuk, balık veya etli sebzeler şeklinde tüketebileceğimizi vurgulayan Dyt. Melisa Karataş, “Özellikle tok tutmada ve iştah yönetiminde katkısı bulunan protein zengini besinleri sofranızdan eksik etmeyin” dedi.

SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

Ramazan’da uzun süre susuz kalmakla beraber tek seferde çok tüketilen suyun, mide hacminin genişlemesine sebep olduğunu söyleyen Dyt. Melisa Karataş, şu bilgileri paylaştı:

“Su tüketiminin öğünlere bölünmesi gerekmektedir. Bunun dışında çay, kahve ve bitki çaylarının tüketimini de kısıtlamalısınız çünkü bu grup vücuttan su atılımını artıran içecekler arasında yer almaktadır. Sağlıklı beslenmenin, forma girmenin ve tok kalmanın anahtarı gün içinde içtiğiniz suda saklıdır. Oruçluyken tüketemeyeceğiniz suyu iftarla sahur arasında en az 2,5-3 litre kadar tüketmelisiniz. Bu alışkanlığı edinmek sadece Ramazan’da değil, günlük hayatta da vücudumuz için son derece faydalı olacaktır. Ramazan ayında hem tok kalmak hem de vücudunuzda tansiyon ve şeker dengesini sağlamak için aralıklarla bol su içmeyi unutmayın.”

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