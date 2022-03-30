Türkiye Gazetesi

Ramazan’a sayılı günler kaldı. Açlık ve susuzluk süresinin uzun olması gün içinde enerji düşüklüğüne neden olabilir. Peki, Ramazan’da sağlıklı beslenme nasıl olmalı? Oruç tutarken tok tutan besinler hangileri? Uzmanından öğrenelim.

RAMAZAN’DA NASIL BESLENMELİ?

Ramazan’da doğru beslenme yöntemleri hakkında bilgiler veren Diyetisyen Merve Demir, “Ramazan ayının hakkını manevi anlamın dışında beslenme anlamında da vermek gerekiyor. İftar saati gelsin de şunu yiyelim diye düşünülmemesi gerekiyor. Bu tarz düşünceler ile günümüzü atlatırsak zor bir Ramazan geçiririz. Peki, nasıl yapmamız gerekiyor? Ramazan ayında hala 2 öğün hakkımız var. Belli saatlerde bir şeyler yiyebiliyoruz. Vücudun ihtiyacını ona verdiğin zaman gün içerisindeki 15-16 saatlik içerisindeki açlık bizi zorlamayacaktır. İlk birkaç gün alışma sürecinden dolayı zor geçebilir. Ama ondan sonra buna alışacağımızı ve daha kolay geçireceğimizi bilmek gerekiyor” dedi.

TOK TUTAN BESİNLER NELER?

Sahurda kahvaltılık ürünleri kullanmanın daha doğru olduğunu vurgulayan Demir, “Bunu ağır besinlerden sağlamak yerine örneğin et tüketiminden ziyade peynir ve yumurta gibi kahvaltı tarzı ilerlemek çok daha doğru olacaktır. Peynir ve yumurtanın yanında bir yağ grubunu yanına eklediğimiz takdirde gün içerisindeki tokluk süremiz uzar. Bu ise tahin ve pekmezden sağlanabilir. Fakat bunun da miktarına mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Yoksa her şeyin fazlası sıkıntı olduğu gibi gün içerisinde bu da sizi susatacaktır. Zeytin, ceviz bu tür ürünlerde sağlıklı bir yağ grubu ve kararında alındığı zaman orucu olumlu etkileyecektir” diye konuştu.

Peynir, yumurta, tahin, pekmez tok tutan besinler arasında yer alıyor.

SAHURDA LİFLİ ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ

Vücut için hem vitamin hem de mineralleri sağlamak amacıyla lif alınması gerektiğini söyleyen Merve Demir, “Liflerde bulunan su içeriğinin fazla olmasından dolayı günü daha rahat geçireceğiz. Ekmek grubunda da mutlaka ürün tüketilmelidir. Esmer, tam buğday, çavdar ve chia tohumlu ekmekler olabilir veya bunu yulaftan bile karşılayabilirsiniz. Sahurdan hemen sonra uyumak doğru değildir. Mutlaka yarım saat 45 dakika beklemek gerekiyor” dedi.

KAN ŞEKERİNİN DENGELENMESİ İÇİN İFTARA HURMA İLE BAŞLANMALI

Kan şekerini dengelemek amacıyla hurma tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Demir, “Hurmanın içerisinde bulunan potasyum, magnezyum gibi faydalı mineraller sayesinde gün içerisindeki yorgunluğu ve açlığı biraz daha dengelemiş olacağız. Ardından biraz su ve çorba ile yemeğe giriş yapılabilir. Ana yemeği ihtiyacımıza göre az bir miktarda tabağa alarak yavaş yavaş yiyerek ilerleyebiliriz. Yemekten sonra tekrar bir şeyler yiyebileceğimizi bilmemiz gerekiyor. O an tıka basa mideyi doldurmanın çok da bir anlamı yok. Tüm gün 15-16 saat boş bir mideye birden yüklenmekte yanlış olacaktır. Bundan dolayı hazımsızlık ve sindirim problemleri yaşanacaktır” şeklinde konuştu.

Diyabet hastalarına oruç uyarısı: İftarda çok yemeyin, bol bol su için Oruç tutan diyabet hastalarının iftarda çok fazla yemek yememelerini ve iftar sahur arasında bol su tüketmeleri gerektiğini söyleyen Halk Sağlığı-İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, diyabetli kişilerin Ramazanda dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Ramazan’da beslenme nasıl olmalı? İftar ve sahurda ne yemeli? 11 Ayın Sultanı Ramazan’a sayılı günler kaldı. Beslenme düzenindeki değişiklikler nedeniyle Ramazan’da doğru beslenme yöntemlerini bilmemiz gerekiyor. Peki, iftarda ve sahurda neler yemeli, neye dikkat etmeliyiz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Nurdan Çeliktaş, konuyla ilgili bilgiler verdi.