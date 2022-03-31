Türkiye Gazetesi

ABD’de yapılan araştırmada, avokado yemenin kalp damar hastalıkları üzerindeki etkileri incelendi. UPI internet sitesinin haberine göre, ABD’de araştırmacılar, 30 yılı aşkın süredir avokado tüketimi ile kalp damar hastalıkları arasındaki bağlantıyı kapsayan bir çalışma yürüttü.

Sonuçları, Journal of the American Heart Association'da yayımlanan çalışmada, 110 binden fazla kişinin verileri incelendi.

Çalışmada, 9 bin 100’den fazla kişinin kalp hastalığına yakalandığı ve 5 bin 200’den fazla kişinin de felç geçirdiği bildirildi.

HAFTADA İKİ KEZ AVOKADO YENDİĞİNDE…

Haftada iki kez, farklı zamanlarda yarım avokado tüketen kişilerin, hiç yemeyen ya da daha az yiyenlere kıyasla kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin yüzde 16, kalp hastalığına yakalanma riskinin ise yüzde 21 azaldığı ifade edildi.

Araştırmanın baş yazarı Lorena Pacheco, "Çalışma, bitki kaynaklı doymamış yağ tüketiminin beslenmeyi güçlendirebileceğine dair bir işaret sunuyor" dedi.

Pacheco, haftada bir adet avokado tüketiminin kalp dostu beslenmenin bir parçası olduğunun altını çizdi.

Cildiniz için avokadoya şans verin Bilimsel adı Persea americana olan avokado aslında domates gibi bir meyve. Ancak avokado diğer bütün meyvelerin aksine ağırlıklı olarak şeker değil, sağlıklı yağlar ve bol miktarda vitamin, mineral ve antioksidan barındırır.

Kalbiniz için her gün bir avokado Kalp-damar hastalığı, kolesterol ve trigliserit yüksekliği olanların tabii ilacı avokado.