Türkiye Gazetesi

Ünlü Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte beslenme konusunda uyarılarını sürdürmeye devam ediyor. Son olarak oruç tutan şeker hastalarına uyarılarda bulunan Karatay, iftarda nasıl bir beslenme düzeni oluşturulabileceğine dair tavsiyelerde bulundu.

İşte Canan Karatay tavsiyeleri...

ŞEKER HASTALARINA ÖZEL CANAN KARATAY TAVSİYELERİ

Öncelikle şeker hastalarının beslenme rutini farklı olmalıdır.

Oruç sulu çorbayla açılabilir. Sonrasında sulu etli tencere yemekleriyle devam edilebilir.

Yemeklerin bol köy tereyağıyla pişirilmesi gün boyu yeterli enerjiyi de sağlayacak, ayrıca her türlü tencere yemeğimize unutulmaz lezzet katacaktır. Ayrıca cacık, bol sızma zeytinyağı, kristal kaya tuzu ve naneyle hazırlanabilir.

İsmini belki de ilk kez duyacaksınız… Canan Karatay açıkladı: İşte dünyanın en sağlıklı besini Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı besinini açıkladı. Kalp sağlığı ve kolesterole iyi gelen gıdalar hakkında bilgi veren Karatay, ‘dünyanın en sağlıklı yemeği’ olarak nitelendirdiği besini açıkladı. Karatay bu besinin ‘ışgın bitkisi’ olduğunu söyleyerek Türkiye’de bolca bulunduğunu vurguladı.

Canan Karatay 'en tatlı zehir' diyerek uyardı: Karaciğeri mahveder Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay şekerin en tatlı zehir olduğunu vurgulayarak uyarıda bulundu.

Canan Karatay'dan domates uyarısı Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmemek hastalıklara neden olabiliyor. Canan Karatay mevsiminde tüketilmeyen domates için uyarıda bulunarak kansere yol açabileceğini açıkladı.