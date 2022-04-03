Türkiye Gazetesi

Ramazan ayını sağlıklı geçirmek isteyenler hem iftarda hem de sahurda en doğru yiyecekleri ve içecekleri tercih etmeye çalışıyorlar. Öğünlerin azalması ve açlık süresinin uzaması nedeniyle tok tutan besinlere yönelmenin yanı sıra içecek seçimi de oldukça önemli. Dr. Şule Aktaç, maden suyunun susuzluk giderici etkisinin bulunduğunu belirterek, vatandaşlara sağlıklı yaşam için iftarda ve sahurda maden suyu tüketmelerini önerdi.

Sağlıklı yaşam için önemli bir içecek olan maden suyunun Ramazan ayında hem sahurda hem de iftarda tüketilmesinin sağlığı korumanın en önemli yollarından biri olduğu belirtiliyor. Türk Kızılay da konuya ilişkin açıklama yaparak, "Maden suyu, susuzluk giderici etkisi, gün içinde ihtiyacımız olan mineralleri içermesi, sindirimi kolaylaştırıcı, hazımsızlığı ve kabızlığı önleyici etkisi nedeniyle Ramazan'ı sağlıkla geçirmek isteyenlerin başucu içeceği" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Özellikle maden suyu tercih edildiğinde vücut için gerekli olan besin ögeleri alınabilmekte ve sindirim sonrası yaşanan hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunlar ortadan kalkabilmektedir" denildi.

"HEM İFTAR HEM SAHUR İÇİN UYGUN"

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şule Aktaç, Ramazan'da maden suyu tüketiminin faydalarını şöyle sıraladı:

"- Maden suyu, Ramazan'da su ihtiyacını karşılarken içerdiği magnezyum, kalsiyum, potasyum, bikarbonat, sodyum, demir ve çinko ile mineral eksikliklerini de giderdiği için özellikle iftarda tercih edilse de sahur için de uygundur.

- Sebze ve meyve ağırlıklı beslenen bireylerde daha fazla olmakla birlikte besin alımı günlük sıvı alımının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle sıvı ihtiyacının karşılanmasında doğru içeceklerin tercih edilmesi, besinlerle alınamayan vücut için gerekli olan besin ögelerinin alınmasına da yardımcı olur.

- Maden suyu ayrıca içindeki karbondioksit ile tat tomurcukları üzerindeki hafif anestezik etkisiyle daha fazla susuzluk giderici etkisi bulunmaktadır.”

Maden suyu hem sindirime yardımcı oluyor hem de tok tutuyor

SİNDİRİM SİSTEMİ İÇİN FAYDALI

Ramazan döneminde yaşanan sindirim sorunları için maden suyunu öneren Dr. Aktaç, "Ramazan'da besin ve sıvı alım zamanlarının azalmasına bağlı olarak kabızlık görülebilmektedir. Sülfat içeriği yüksek maden suları, bağırsak hareketlerini artırarak, kabızlığı önlemeye yardımcı olmaktadır. Safra kesesi ve safra yapımı üzerine olumlu etkileri ile sindirim sistemi desteklemektedir. Maden suyunun karbondioksit içeriği mide salgısını artırarak sindirimi kolaylaştırmaktadır. Bikarbonatlı maden suları ise mide boşalmasını hızlandırarak gün boyu boş kalan ve dinlenen mideyi öğünler sonrası rahatlatarak hazımsızlığa iyi gelmektedir" diye konuştu.

YÜKSELEN KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

Maden suyu tercih ederken etiketlerine bakarak ihtiyaca uygun olanların tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Aktaç, "Magnezyum bakımından zengin olan maden suları sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olmaktadır. Magnezyum; insülinin düzenlenmesinde, şekerin kandan ve depolama için hücrelere taşınmasında yardımcı olmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı magnezyum zengini maden suları, öğünler sonrası yükselen kan şekerinin dengelenmesini destekleyici özelliktedir" ifadelerini kullandı.

Canan Karatay'dan oruç tutan şeker hastalarına iftar tavsiyesi Ramazan ayında şeker hastaları için kan şekeri seviyesini dengeleyecek besinler tüketmenin önemli olduğunu vurgulayan Canan Karatay iftar için tavsiyede bulundu.