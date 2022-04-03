Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda umut veren bir gelişme yaşandı. Vaka ve vefat oranlarındaki düşüş hızlandı. Öyle ki günlük vaka sayısı 10 binin altında düştü.

Haftalık vaka haritası paylaşıldı! Koronavirüste il il son durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı.

Koronavirüs geçirenlere uyarı: O hastalık sizde ağır seyredebilir Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Dirican, Covid-19’un bağışıklık sisteminin düşük olduğu tüberküloz hastalarında ağır seyredebileceğini söyledi.