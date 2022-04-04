Türkiye Gazetesi

İki senedir dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, insanların sağlıklarının yanı sıra hayat tarzlarını da derinden etkiledi. İngiltere Eğitim Standartları Ofisi (OFSTED), bu süreçte sayısız film seyreden çocukların aksanının değiştiğini bildirdi.

KONUŞMA BECERİLERİNDE GERİLEME

OFSTED'e göre, karantina döneminde günün büyük bölümünü film ve televizyon seyrederek geçiren çocuklar film karakterlerindeki gibi konuşuyor ve onlar gibi mimiklerde bulunuyor. Raporda, sohbetlerden uzak kalan çocukların konuşma becerilerinde gerileme görüldüğü belirtildi. Bazı bebeklerin de farklı yüzler görmeye alışık olmadıkları için temel yüz ifadelerini yerine getirmede zorlandıkları kaydedildi.

"SORUNLARA SEBEP OLABİLİR"

OFSTED baş müfettişi Amanda Spielman, "Özellikle küçük çocukların gelişimi konusunda endişeliyim. Bu konu, üzerinde durulmazsa potansiyel olarak ilkokullar için sorunlara sebep olabilir" dedi.

Defalarca tekrarlanan karantinaların çocuk gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyan, yayımlanmış daha birçok rapor var.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısı 10 binin altına indi! Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son saatte; 9 bin 21 yeni vaka tespit edilirken 38 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de koronavirüs alarmı: İki aşamalı kapanmaya gidiyor Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüş nedeniyle dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılırken, virüsün dünyaya yayıldığı ülke olarak bilinen Çin'den tam tersi bir hamle geldi. Vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle Çin'in Şangay kentinde iki aşamalı kapanma sistemi hayata geçirilecek.