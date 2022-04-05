Türkiye Gazetesi

İngiltere'deki bilim insanları, Mart 2020 ile Mart 2021 arasında Lockdown Dreams Project'e gönderilen 850'den fazla rüya ve kabusu analiz etti. Çalışma, pandemi kısıtlamaları nedeniyle insanların klostrofobi (kapalı alan korkusu) geliştirdiğini ve canlı rüya görme ihtimalinin arttığını gösterdi. İnsanlar rüyalarında sıklıkla bir evin içinde mahsur kaldığını, hareket etmeyen bir aracın içinde sıkıştığını gördü.

Kapı kolu, kilit veya bir tür fiziksel engel nedeniyle evde kilitli kalmak gibi klostrofobik durumlar, pandeminin başlarında pekçok kişi tarafından bildirildi. Ayrıca insanların birçoğu da rüyalarında evinin dışındaki tekinsiz durumlardan kaçmak için içeride kalmayı tercih ediyordu. Genel olarak çalışma, insanların yüzde 71'inin İngiltere'deki ilk karantina sırasında pandemi öncesine göre daha canlı rüyalar gördüğünü ortaya koydu.

Araştırmacılardan Jake Roberts, COVID-19'un nadiren rüyalarda doğrudan görüldüğünü ancak etkilerinin birçok rüyada görüldüğünü belirtti.

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