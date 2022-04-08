Türkiye Gazetesi

Baharın gelişiyle birlikte kendini göstermeye başlayan alerjiler, bu konuda hassas olan bireylerin yaşam kalitesini etkiliyor. Türkiye’de her 3-4 kişiden birinde görülen bahar alerjilerinin en büyük nedeni ise doğanın canlanmaya başladığı dönemde rüzgârın da etkisiyle atmosfere yayılan polenler. Peki, bahar alerjisinden korunmak mümkün mü? Alerjilere karşı alınacak önlemler neler? İşte uzmanından öneriler…

BAHAR ALERJİSİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu, burunda akıntı, tıkanıklık, kaşıntı, hapşırık, gözlerde kaşıntı, öksürük gibi şikayetlerle kendini gösteren bahar alerjisinin tanısı için muayene ve testlerin yapılması gerektiğini belirtiyor. Mısırlıoğlu, bu konuda bireysel düzeyde alınabilecek önlem ve tedavi yöntemlerini ise aşağıdaki şekilde sıralıyor:

Polenlerin olduğu saatlerde açık hava aktivitelerinden kaçının: Çevresel ve tetikleyici faktörlerin kontrol edilmesi alerjik hastalıkların tedavisinde önemli. Polenler özellikle sabah saatlerinde daha yoğunken yağmur yağdıktan sonra ve akşam saatlerinde polen yoğunluğu azalır. Polenlerin yoğun olduğu saatlerde pencerelerin kapalı tutulması, dış ortamda bulunulmaması ve açık hava aktivitelerinden kaçınılması gerekli. Ayrıca polen döneminde, dış ortamda çamaşır kurutulmaması, eve gelindiğinde kıyafetlerin değiştirilmesi ve duş alınarak polenlerin uzaklaştırılması yine alınacak önlemler arasında sayılabilir.

Güneş gözlüğü kullanın, yüz maskesi takın: Güneş gözlüğü kullanılması göz semptomlarına etkili oluyor. Pandemi ile hayatımıza giren yüz maskeleri sayesinde semptomlarda azalma görülüyor. Tüm bu önlemlerin dışında ilaç tedavileri ve seçilmiş hastalarda alerjenle aşı tedavisi önemli.

Alerji uzmanınıza başvurun: Belirtiler genellikle belirli zaman dilimlerinde tekrarlasa da bahar alerjileri mikropların neden olduğu bazı hastalıklarla karıştırılabilir. Ağaç polenleri, çayır-çimen polenleri ve yabani ot polenleri olmak üzere üç grupta değerlendirilen polen alerjilerinin tanısında neden olan alerjeni saptamaya yönelik olarak deri testleri yapıldığı gibi bazı durumlarda kanda alerjene karşı gelişen değerler incelenebilir.

İlaçlarınızı düzenli kullanın: Semptomları kontrol etmek için; ağızdan, burun içine ve göze uygulanan ilaçlar alınabileceği gibi hastaların şikâyet derecelerine göre ilaç tedavisi düzenlenmeli. İlaçların hekimin önerdiği şekilde düzenli kullanımı tedavi yanıtı açısından önemli.

Alerjene özgü aşı tedavileri uygulanabilir: Alerjenden kaçınma ve ilaç tedavisine rağmen semptomları devam eden veya artan alerjik nezle hastalarında, duyarlı olunan alerjene özgü aşı tedavileri uygulanabilir.

Soğuğa alerjisi var: Vücudu ısınmazsa sürekli kaşınıyor İngiltere’de Sam Newland’ın soğuğa alerjisi var. 50 yaşındaki kadın, yüksek faturalara rağmen yaz kış sürekli evi 30 derece sıcaklıkta tutuyor.

Alerji 10 yılda 2 kat arttı Uzmanlar, küçük çocuklarda görülen huzursuzluk, sebebi bilinmeyen ağlama, yutma güçlüğü ve iştahsızlığın sebebinin besin alerjisine bağlı olabileceğini hatırlatarak hayatı tehdit eden alerjilere karşı anne babaların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor.