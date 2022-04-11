Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı 10 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Son verilere göre; 172 bin 461 test sonrası 5 bin 609 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs salgını 2 yılın ardından yavaş yavaş gündemden çıkmaya başladı. Azalan vaka sayılarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yüzlerde tebessüm oluşturan bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca'nın paylaşımı...

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz :) Bugünkü vaka sayısı: 5.609” ifadelerini kullandı. Bakan Koca’nın bu sözleri okuyanları gülümsetti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine gönderilen genelgede açık alanda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı. Önümüzdeki günlerde ise alınan tedbirlerin tamamının kaldırılması bekleniyor.