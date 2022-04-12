Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayı boyunca oruç tutanlar için iftar ve sahur için tavsiyelerde bulunuyor. Karatay baş ağrısı için bol su içilmesini önerirken orucun paça çorbası ile açılmasını söylüyor. Kabızlık şikayeti çekenler için kahve ve zeytinyağı tavsiye ediyor. İşte Canan Karatay'ın susuzluk, baş ağrısı, hazımsızlık, kabızlık için tavsiyeleri

Ramazan'da iftara yakın baş ağrısının sebebinin açlık değil susuzluk olduğunu belirten Canan Karatay, doğal yiyecekleri önerdi.

CANAN KARATAY'IN İFTAR VE SAHUR ÖNERİSİ

İftar ve sahurda bol su içilmeli

İşlenmiş, hazır ve paketli gıdalardan uzak durulmalı

Şekerli ve gazlı içecekler tüketilmemeli

Sahura kalkmadan oruç tutulmamalı

KÖY YUMURTASI VE TEREYAĞI TÜKETİN

Sahurda omlet yenebilir. Yumurta çok önemli ama köy yumurtası olacak. Bir de köy tereyağı olacak. Yanında zeytin, turp ve yeşillik de çok önemli. İçecek olarak şekersiz süt ve kahve olabilir. Seviyorsanız ayran içebilirsiniz. Kahvaltıya alışıksanız, kahvaltı yapılabilir. Sabah çorbası da önemlidir ama tok tutmaz. Burada en önemli şey susuz kalmamak. Bir iki gün önceden vücudu sulandırmaya başlamamız lazım.

Şimdikiler eski ramazan pidesi gibi değil ama küçük bir parça içine bol tereyağı sürerek tüketilebilir. Peynir de çok önemli. Tam yağlı peynir ve tam yağlı yoğurt da yenmeli. Bir avuç kadar kuru ceviz, fındık, fıstık da olabilir.

"İFTARDA PAÇA ÇORBASI TÜKETİN"

İftar listesi de paylaşan Canan Karatay, şunları öneriyor:

"Orucumuzu paça çorbasıyla açabiliriz. Mercimek, tarhana veya yayla çorbası da olabilir. Yanında tabii ki su tüketmeliyiz. Sağlıklı yerseniz, aç kalmazsınız.

KABIZLIK İÇİN ZEYTİNYAĞI VE KAHVE İÇİN

Vücudun ihtiyacı olmayan miktarda gıdalar vücuda girdiği zaman gaz, şişkinlik, kabızlık yapar. Bir de iftarda, bağırsakların iyi çalışması için mutlaka zeytinyağı ve kahve içmek çok önemli. Çorbadan sonra bir süre yemeyelim. Daha sonra o akşam ne yapıldıysa yenebilir. Sahura kadar bol bol su içelim."

Canan Karatay kesin bir dille uyardı: Deterjanları çöpe atın Ezber bozan açıklamalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, bir YouTube programına konuk oldu. Karatay yine dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sağlığımız ve bağışıklık sistemimiz için kristal kaya tuzunun önemine değinen ünlü doktor “oksijen, su ve tuzsuz hayat olmaz” dedi. Koronavirüs ve gündemden düşmeyen virüslerle de ilgili konuşan Karatay, “Biz ölürüz virüsler ölmez” şeklinde konuştu. Karatay ayrıca deterjanlarda bulunan kimyasalların vücudun DNA’sını bozduğunu belirterek “Deterjanları çöpe atın” uyarısı yaptı.

Canan Karatay'dan zeytinyağı tavsiyesi: Ana sütü gibidir, için Prof. Dr. Canan Karatay zeytinyağı ile ilgili sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. Karatay, vücuda ilaç gibi geldiği söylenen zeytinyağını her gün mutlaka tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Canan Karatay'dan oruç tutan şeker hastalarına iftar tavsiyesi Ramazan ayında şeker hastaları için kan şekeri seviyesini dengeleyecek besinler tüketmenin önemli olduğunu vurgulayan Canan Karatay iftar için tavsiyede bulundu.

Canan Karatay 'en tatlı zehir' diyerek uyardı: Karaciğeri mahveder Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay şekerin en tatlı zehir olduğunu vurgulayarak uyarıda bulundu.