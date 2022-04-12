Türkiye Gazetesi

Omicron kapsamındaki bu suşlarda hastalıklar genelde hafif seyretti. Covid aşılarının yeni varyantlara tesir etmeyebileceği ve bunların şimdiye kadar görülenlerden çok daha bulaşıcı olduğu tahmin ediliyor.

DSÖ İZLEMEDE

Dünya Sağlık Örgütü, “bağışıklıktan kaçış potansiyeli üzerindeki etkilerini anlamak için daha fazla çalışılması gereken ek mutasyonlar” sebebiyle yeni varyantları izlemeye başladığını bildirdi.

DİKKAT, YAYILIYOR

Halen Güney Afrika’da 41, Danimarka’da 3 ve Botsvana, İngiltere ve İskoçya’da birer BA.4 vakası var. İngiltere Sağlık ve Güvenlik Kurumu (UKHSA), “Toplam genom sayısı az olsa da, görünen coğrafi yayılım, varyantın başarılı bir şekilde yayıldığını gösteriyor” uyarısını yaptı.

Japonya alarmda: Covid-19'un melez mutantı ilk kez tespit edildi İngiltere, Tayland ve Hindistan gibi ülkelerde tespit edilen Omicron mutasyonunun BA.1 ve BA.2 adlı alt varyantlarının çapraz mutasyonu olan 'XE' tipine Japonya'da da rastlandı.

COVID-19 uykuları kabusa çevirdi: Canlı rüyalar ve klostrofobi riski University College London araştırmacılarının yaptığı yeni bir çalışmada COVID-19 hastalığının neden olduğu bir yan etki daha ortaya çıktı. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle pek çok kişinin uykuları kabusa döndü.