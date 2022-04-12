Türkiye Gazetesi

Dermatoloji Uzmanı Dr. Onur Çapkan, alopesi areata (saçkıran) hastalığının 40 yaş altı kişilerde görüldüğüne dikkat çekerek, hastalık hakkında şöyle konuştu:

“Halk arasında saçkıran-sakalkıran-kılkıran hastalığı olarak bilinen saç, sakal, kaş, kirpik ve hatta diğer vücut kıllarının kısa süre içerisinde aniden dökülmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Genel sağlık durumunu etkilemese de dış görünüş ile ilgili ciddi kaygıya, mutsuzluğa ve strese yol açabilir. Tek bir alanı tutabileceği gibi birden fazla bölgeyi hatta tüm vücut kıllarını tutabilir. Dünya nüfusunda %0,1 oranında gözlenebilen hastalık erkeklerde kadınlardan daha sık görülür. Sıklıkla 40 yaş altı genç erişkin yaş grubunda görülebilmektedir.”

STRES EN BÜYÜK TETİKLEYİCİSİ

Alopesi areatanın nedenlerine de değinen Çapkan, ”Sebepleri arasında genetik, stres, hormonlar, bağışıklık sistemi bozuklukları sayılsa da altta yatan neden tam olarak bilinmemektedir. Otoimmün hastalıklardan olan alopesi areatada gereğinden fazla çalışan savunma hücreleri kendi kıl köklerimizi yabancı kabul edip saldırırlar ve kıllarda-saçlarda dökülmeye sebebiyet verirler. Ailesinde benzer hastalığı olan bireylerde bu hastalığın görülmesi genetik yatkınlığın da önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir. Tiroid hastalıkları, diyabet, vitiligo, b12 vitamini eksikliği, astım, down sendromu gibi durumlara eşlik edebilen hastalık bulaşıcı değildir. Bir veya birden fazla bölgede bozuk para büyüklüğünde yuvarlak-tüysüz bölgelerle karakterizedir, deri yüzeyinde herhangi bir değişiklik gözle görülmez. Sıklıkla saçlı deri etkilenir ancak kaş, kirpik ve hatta vücut kılları da etkilenebilmektedir. Tırnak bozuklukları eşlik edebilmektedir“ dedi.

ERKEN VE DOĞRU TEDAVİ ÖNEMLİ

Hastalığın seyrinin değişkenliğine dikkat çeken Dr. Onur Çapkan, açıklamasında ”Zaman zaman kendiliğinden dahi iyileşebilen hastalıkta erken ve doğru tedavi ile süreç hızlanmakta ilerlemesinin önüne geçilebilmektedir. Tanı muayene ile direk koyulabilmekle beraber bazen deriden örnek alınmasını gerektirebilir. Doğru tanı ve tedavi planlaması için dermatoloji uzmanına başvurmak gerekir. Hastalığın tedavisi şiddetine göre değişir. Sınırlı hastalıkta deri içerisine enjeksiyonlar, steroidli kremler-losyonlar kullanılabilirken şiddetli hastalıkta duyarlandırıcı tedaviler, fototerapi ve çeşitli tabletler kullanılabilmektedir. Erken ve doğru tedaviyle dökülen saçları azaltmak ve geri getirmek mümkün olabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Oscar'a tokadıyla damga vuran Will Smith Akademi'den istifa etti Bu yıl 94.sü düzenlenen 2022 Oscar Ödülleri töreninde Will Smith’in Chris Rock’a tokat atması olay olmuştu. Tokat skandalı sonrası Will Smith, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

Will Smith, Chris Rock'a tokat attı Herkes kurgu sandı… Oscar ödüllerine damga vuran tokat! Bu yıl 94.sü düzenlenen 2022 Oscar Ödülleri Los Angeles’taki Dolby Theatre'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar geceye damga vurdu. Will Smith, eşi hakkında şaka yapan Chris Rock'a sinirlenip aniden sahneye çıkarak tokat attı. O anları herkes kurgu sandı ancak yaşananların gerçek olduğu belirtildi.