Türkiye Gazetesi

Sadece sigaradan uzak durmanız halinde bile kalp krizi geçirme olasılığınızı büyük ölçüde düşürebileceğinizin altını çizen Prof. Dr. Barış Çaynak, sigara dışında kalp damar sağlığımızı tehdit eden 5 tehlikeyi şu şekilde sıraladı.

GENETİK GEÇİŞ

Kalp-damar hastalıkları, genetik olarak aktarılan hastalıkların başında geliyor. Ailede 50 yaş altı kalp krizi geçiren, kalbine stent takılan, by-pass ameliyatı olan ya da inme geçiren birisi ya da birileri varsa; risk altında olabilirsiniz. Düzenli hekim kontrolü hayat kurtarıcı olabilir.

ŞEKER

Şeker yüksekliği, kalp hastalığı için çok büyük risk oluşturuyor. Şekerinizi kontrol altında tutmaya özen göstermelisiniz.

YÜKSEK KOLESTROL

Hiperkolesterolemi olup da tedavi olmadıysanız, 50 yaşından önce kalp krizi geçirme riskiniz yüzde 50 oranında olabilir. Hiperkolesteroleminiz için tedaviye başlamanız oldukça önemli.

DEPRESYON

Kalp ve damar hastalıklarını tetikleyen bir diğer faktör ise strestir. Stres için meditasyon, yoga gibi yöntemlerden faydalanabilir, gerekirse psikolojik destek alabilirsiniz.

HAREKETSİZLİK

Kalp krizi geçirme riski bakımından şişman ve hareketli biri, zayıf ve hiç hareket etmeyen birine göre daha az risklidir. Düzenli egzersiz yapmak çok önemli. Hareketsizlik ise vücudumuzun en büyük düşmanıdır.

GERİ KALAN TEHDİTLERİN 95’İ SİGARA

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Sigara, kalp krizi geçirme riskini 8 kat artırıyor. Genetiğinizi değiştiremezsiniz ama sigaradan uzak durabilirsiniz. Bu yüzden kalp-damar hastalıklarına sebep olan tehditlerden korunabileceğiniz tek faktör; sigaradır. Kontrol edilebilir ve engellenebilir. Özellikle genç yaşta iseniz sigara içmeyerek, içiyorsanız bırakarak kalp krizi geçirme riskinizi büyük ölçüde azaltabilirsiniz” diyor.

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