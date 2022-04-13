Türkiye Gazetesi

Susamdan yapılan ve nefis bir tadı olan tahin, bu lezzetinin yanı sıra sağlık için de faydalı. İçinde bolca protein, lif, kalsiyum, omega 3 yağ asidi, bulunduran tahin, vitamin ve mineral bakımından da mutfaklarda sık sık konuk edilmesi gereken besinlerin başında geliyor. Peki, tahinin faydaları neler? Tahin hangi hastalığa iyi gelir?

KOLESTEROLÜ DÜZENLİYOR

Tahin, antioksidan bakımından yüksek bir yiyecek. Bu özelliğiyle kanı zararlı maddelerden arındırıyor, dolaşım sistemini güçlendiriyor. Düzenli olarak tahin tüketmek kolesterolü düzenliyor, kolesterole bağlı birçok hastalık karşısında da dayanıklılık sağlıyor.

KALP İÇİN DE FAYDALI

Tahin, kanın vücutta sağlıkla dolaşmasını sağlar. Bu özelliğiyle kalp krizi, inme gibi birçok sağlık sorununa yakalanma riskini azaltır. Düzenli tahin tüketimi kalbin sağlıkla çalışmasına destek olur. Her sabah 3-4 yemek kaşığı tahin tüketebilirsiniz, daha lezzetli olması için pekmezle karıştırarak yiyebilirsiniz.

VÜCUDU VİRÜS VE BAKTERİLERDEN KORUYPR

Tahin, C vitamini açısından zengin bir besin. Antioksidan özelliği sayesinde vücuda zararlı maddelerin girmesini engelliyor. Vücudu birçok hastalık yapıcı bakteriden ve virüsten koruyor. Vücuttaki zehri yok ediyor. Aynı zamanda zehirlenmelerin de vücudu koruyor.

Tahin, vücuda ihtiyacı olan birçok vitamin ve minerali sağlıyor; vücudu pek çok hastalıktan koruyor.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR

Tahin, hafızayı güçlendiren besinlerin başında geliyor. Düzenli olarak tüketildiğinde hafızayı güçlendiriyor. İçerdiği omega 3 ve omega 6 yağ asitleri sayesinde sinir sistemini olumlu yönde etkiliyor, sinir hücrelerini güçlendiriyor.

KANSIZLIK SORUNUNA ÇARE OLUYOR

Tahin, susamın ezilerek ve çeşitli işlemlerden geçerek koyu bir besin haline getirilmesiyle oluşuyor. Tahinin ham maddesi susam, demir bakımından zengin. Dolaysıyla tahini bol bol tüketerek demir almak mümkün. Öte yandan tahin, kansızlık diğer adıyla anemi sorununa çere oluyor. Günde birkaç kaşık tahin tüketmek demir ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor.

KANSERDEN KORUYOR

Tahin, sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin olmazsa olmaz besinlerinden biri. Antioksidan özelliğiyle ve vitamin-mineral bakımından zengin olması sayesinde adeta doğal bir antibiyotik etkisi gösteriyor. Vücudu gripten kansere kadar, birçok hastalıktan da koruyor.

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