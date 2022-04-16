Türkiye Gazetesi

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Covid-19 geçiren bazı kişiler, hastalık sonrasında anlık unutkanlıklar, işlerini planlamada zorluk, konsantrasyon bozukluğu, öğrenmede güçlük, dalgınlık, yorgunluk ya da konuşurken kelime bulmada sıkıntı yaşadıklarını belirtiyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, Covid-19 atlatmış kişilerle yaptıkları bir çalışmada özellikle 30 yaş altı gençlerin Covid-19'u hafif belirtilerle atlatsa da hastalık sonrası zihinsel yeteneklerinde etkilenme olabileceğinin ortaya çıktığını söyledi.

Gençlerde genellikle hastane yatışı çok olmadığını ve hastalığı ayakta grip gibi atlattıklarını ifade eden Prof. Dr. Hanoğlu, ancak zihinsel yeteneklerinde etkilenme olabildiğine dikkat çekerek “Dünyada da çok tartışılan bu durumu lisansüstü programlarımızdan birinde tez çalışması yaptık. Çalışmada 30 yaş altındaki 50 genci hastalıktan sonraki 1-3 aylık süreçte gözlemledik. Bu gençlerin hem bellekte hem yürütücü ve dikkatle ilgili işlevlerde bozulma ortaya çıktığını gördük ki bu oran hiç düşük değil. Hiç etkilenmeyen de olabiliyor ama bundan etkilenen bir grup geç de ortaya çıkıyor. Yapılan çeşitli araştırmalar, bu ve benzeri problemlerin "beyin sisi"nden kaynaklandığını ve özellikle Covid'i ağır geçirenlerde rastlandığını söylüyor. Henüz Covid-19'un beyin üzerindeki etkisinin kalıcı olup olmadığına dair net bilgimiz yok. Biz de tez çalışmasında incelediğimiz hastaların takiplerini yapmayı planlıyoruz" bilgisini verdi.

ALZHEIMER VE PARKINSON HASTALIĞINDA KÖTÜLEŞMEYE SEBEP OLUYOR

Koronavirüsün sadece hafızayla alakalı olmadığını, dikkatin toparlanmasıyla ilgili bozukluklara da yol açabildiğini belirten Prof. Dr. Hanoğlu “Bu durum herkeste görülmüyor, farklı gruplarda da değişik şekillerde ortaya çıkıyor. Alzheimer hastalığı, kognitif bozukluğu olan insanlar Covid-19'a yakalanırlarsa Alzheimer ve parkinsonda kötüleşme görüyoruz. Seyirdeki kötüleşme, hastaların büyük çoğunluğunda, birkaç ay sonra toparlanma süreciyle gidebiliyor ama bazılarında kalıcı seyredebiliyor" diye konuştu. Prof. Hanoğlu, beyin sisini atlatabilmek için iyileşme sürecinde özellikle uykuya ve beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğine işaret etti.

Uzmanlardan müjde: Rahat bir yaz geçireceğiz Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Covid-19 vakalarındaki azalmaya dikkat çekerek bizi rahat bir yaz mevsiminin beklediğinin müjdesini verdi.

Grip ile Covid birlikteliğinde korkulan olmadı Bilim insanlarının Covid-19 ve grip vakalarının birlikte görülmesi sebebiyle hastalığın daha da ağırlaşacağı ve hastanelerin zor durumda kalacağına ilişkin senaryosu gerçekleşmedi.