Türkiye Gazetesi

Her dönemde olduğu gibi Ramazan’da da sağlıklı beslenmek önemli. Konuyla ilgili tavsiyeler veren ve Diyetisyen Mina Memiş, “Tek öğün yapmak stres oluşturup vücuttaki kortizol seviyelerimizi artıracağından metabolizmamızı olumsuz etkileyebilir. Ayrıca kan şekeri düşüklüğü, mide ve bağırsaklarda aşırı gaz birikimi, ani tansiyon yükselmesi, vücudun susuz kalması gibi sağlık problemlerine de yol açabilir. Bunların yanı sıra öğün sayısının az olması gün içinde yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu, uyku hali gibi durumlara yol açabilir. Bu yüzden sahura kalkarak vücut için bir hazırlık yapılması tavsiye edilir’’ şeklinde konuştu.

SİRKELİ SU TAVSİYESİ

Dyt. Mina Memiş, iftarda ve sahurda susuzluk hissinin önüne geçmek, sindiriminize destek olması adına öğünlere elma sirkeli su veya ılık su ile başlanılabileceğinin altını çizdi.

SAHURDA BESİN GRUPLARI DENGELENMELİ

Sahurda besin seçimleri hakkında da tüyolar veren Dyt. Mina Memiş, ‘’Sahurda tercih edilen besinler yeniden uykuya geçişe uygun olmalı, tuz oranı yüksek olmamalı, yeterli miktarda sıvı içermelidir. Protein, karbonhidrat ve yağ içeren, lif bakımından zengin besinler tercih edilmelidir’’ ifadelerini kullandı.



Sahurda karbonhidrat, protein, yağ, sebze, meyve ve sıvı desteğinin dengeli bir şeklide alınması gerektiğini söyleyen Dyt. Mina Memiş, tüketilmesi uygun olan besinleri şöyle sıraladı:

Karbonhidrat: Tam tahıllı ekmek grubu.Protein: Yumurta, peynir, yoğurt grubu.

Yağ: Zeytinyağı, ceviz veya badem (zeytin tuzlu olduğu için tercih edilmemelidir).

Sebze: Domates, salatalık veya pişmiş sebze.

Meyve: Taze meyve veya komposto olabilir.

Sıvı desteği: Bol su, süt, ayran, maden suyu şekersiz komposto, bitki çayı, hafif çorbalar.

İFTARDA ŞİŞKİNLİK VE HAZIMSIZLIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN…

İftarda şişkinlik ve hazımsızlığın önüne geçmek için nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgiler veren Dyt. Mina Memiş, şunları söyledi:

“İftarda birdenbire ve çok fazla yemekle mideyi doldurmamak gerekir. Öncelikle 1-2 bardak ılık su,1 adet kuru hurma veya 3 adet zeytinle orucumuzu açıp, ardından 1 kepçe çok sıcak olmayan ılık çorba tüketebilirsiniz. Bağırsak problemi olanlar çorbalarına doğal lif ilavesi yapabilecekleri gibi kepekli ekmek de tercih edebilirler. Ana yemeğe hemen geçmeyip kısa bir mola verdikten sonra etli sebze yemekleri, zeytinyağlı sebze yemekleri veya et-tavuk-balık grubundan birini tercih edebilirsiniz. Çiğ sebzelerin sindirimi zor olduğundan pişmiş sebzeler tercih edilmelidir. Tatlı tercihinizi sütlü tatlılardan yana kullanmalısınız.”

Uzmanı şimdiden uyardı: Ramazan Bayramı’nda aşırıya kaçmayın Ramazan ayının yarısı geride kaldı, bayram yaklaşıyor. Ramazan ayı boyunca öğün sayısının azalması ve beslenme düzeninde oluşan değişiklikler nedeniyle bayramda psikolojik olarak fazla yeme eğilimi söz konusu oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Çalışkan ise bayram ziyaretlerinde bulunacakları aşırı tatlı tüketimi konusunda şimdiden uyarıyor.

Aman dikkat! Ramazan’da su tüketimi az olursa baş ağrısı ve halsizlik kaçınılmaz oluyor Ramazan ayında günde en az 2,5 lt su tüketimi hem sindirim sisteminize hem de bağışıklık sisteminize yardımcı olur. Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, iftar ve sahur arasında en az 12 bardak su tüketilmesi gerektiğini belirtti, öte yandan vücutta sıvı kaybının bayılma, baş ağrısı ve halsizliğe yol açabileceğini söyledi.