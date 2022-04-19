Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Tüm dünyayı 2.5 yıldır kasıp kavuran COVID-19 etkisini yitirmeye başladı. Son dönemde vakaların iyice azalması sebebiyle Türkiye problemlerin aşılması için pandemi sonrasına ilişkin planlamalar yapıyor. Merkezi randevu sisteminde yaşanan sıkıntıların yanında, 65 yaş üstü vatandaşların salgın yüzünden ertelediği tedavi ve kontrolleri sebebiyle hastanelerde yoğunluk oluşmaya başladı. Randevu sıkıntıları AK Parti yönetiminin de gündemine geldi. Bu konuda atılacak yeni adımlar değerlendirildi. Sıkıntıların büyük bölümü yeterli doktor bulunmamasından kaynaklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sebeple personel açığının kapatılması için talimat verdiği belirtildi. Önümüzdeki süreç için uzmanlık kadroları her branş için iki katına çıkarıldı.

MAYISTA UYGULANACAK

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu toplantısında önemli kararlar alınacağına yönelik açıklaması kapsamında maske zorunluluğunun kaldırılması başta olmak üzere bir dizi yeni kararın devreye girmesi bekleniyor. Kurulda, kapalı alanlarda maske kullanımının bireysel tercihe bırakılacağı, ancak toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında maske kuralının devam etmesine yönelik karar alınacağı ifade ediliyor. Testi pozitif çıkanlarla ilgili 7 günlük karantina uygulamasına yönelik de esnetme olabileceği konuşuluyor. Yeni kararların mayıs başından itibaren uygulamaya girmesi bekleniyor. Avrupa’da da bazı ülkelerde bir süredir karantina zorunluluğu kaldırılmış durumda. Birçok ülkede maske takmak da artık zorunlu değil. Ayrıca hastalık belirtisi olsa bile test uygulamasına son veren ülkeler bulunuyor. Türkiye’deki salgın yönetimindeki yeni dönemin de Avrupa’da alınan kararlara paralel olacağı belirtiliyor. Bu arada, Türkiye’de pozitiflik oranı bu hafta yüzde 3’ün altına inerek, salgının başından bu yana neredeyse en düşük seviyede gerçekleşti.

ENDONEZYALILARIN TAMAMI VİRÜSE ANTİKOR GELİŞTİRDİ

Hükûmetin martta yürüttüğü anket, Endonezyalıların neredeyse tamamının Covid-19 virüsüne karşı antikor geliştirdiğini ortaya koydu. Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, söz konusu ankette elde edilen verilerin, katılımcıların yüzde 99,2’sinin aşı olmaları ya da geçmişte hastalığa yakalanmış olmaları sebebiyle virüse karşı antikor geliştirdiğini ortaya koyduğunu söyledi. Endonezya, birçok salgın tedbirini kaldırma kararı almıştı.

Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bakan Koca 'en önemli toplantı' diyerek duyurdu Koronavirüs salgını sürüyor ancak vaka sayılarında yaşanan düşüş dikkat çekici boyutlara ulaştı. Yaklaşık 6 hafta sonra Çarşamba günü toplanacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan, yaşanan düşüş sonrası maske zorunluluğu ile ilgili kritik bir karar çıkması bekleniyor.

