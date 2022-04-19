Türkiye Gazetesi

Yemeklerde kullandığımız yağların ne kadar sağlıklı olduğunu hiç düşündünüz mü? Uzmanlar yaptıkları araştırmalarda mısır, ayçiçeği, palmiye ve soya fasulyesi yağların ısıtıldığında çeşitli kanserlere neden olabilen ve tetikleyen bazı kimyasalların ortaya çıktığını belirtti.

DİKKAT KANSERE YOL AÇABİLİYOR!

İngiltereli uzmanlar tarafından yapılan araştırmada, bitkisel yağlarda kızartılan yemeklerin Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen günlük miktardan 200 kat daha fazla aldehit içerdiği ortaya çıktı. Öte yandan uzmanlar bu yağlar yerine, yemekleri zeytinyağı ve tereyağı ile pişirmenin çok daha düşük miktarlarda aldehit ürettiğini açıkladı.

EN SAĞLIKLISI HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Bilim adamları ise kullanılabilecek en sağlıklı yağın ise Hindistan cevizi yağı olduğunu belirtti. Dört doğal yağdan elde edilen bazı genetik bileşiklerin vücut için toksik olabileceğini öne süren araştırmacılar, yiyecekleri kızartırken bu dört bitkisel yağdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Yapılan araştırmalarda toksik bileşiklerin retinaldehitin oksitlenmesini destekleyerek yiyeceği retinoik aside dönüştürebileceği görülüyor. Bu da kanser hücrelerinin büyümesine ve hayatta kalmasına yol açabilir.

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