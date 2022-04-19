Türkiye Gazetesi

Bilim insanları aşırı kilolu veya obez olmanın hastalık riskini artırdığını uzun süredir biliyor. Ancak önceki çalışmalardan farklı olarak, yeni çalışmada bilim insanları kiloyla bağlantılı rahim kanseri risk artışının daha yüksek olduğunu buldu.

Bristol Üniversitesindeki araştırmacıların yaptığı çalışma Cancer Research UK (CRUK) tarafından finanse edildi ve BMC Medicine dergisinde yayınlandı.

CRUK sağlık bilgileri başkanı Dr Julie Sharp, "Bu tür araştırmalar, aşırı kilolu veya obez olmanın Birleşik Krallık'ta kanserin ikinci en büyük nedeni olduğu gerçeğini destekliyor ve nedenini belirlemeye başlamamıza yardımcı olabilir.” dedi. Sharp, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu, gelecekte kanserin nasıl önleneceğini ve tedavi edileceğini ortaya çıkarmada çok önemli bir rol oynayacak. Obezite ile mücadele eden insanlar arasında kanser riskini yönetmek için tam olarak hangi tedavilerin ve ilaçların kullanılabileceğini araştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Fazla kilolu veya obez olmanın 13 farklı kanser türü geliştirme riskini artırdığını zaten biliyoruz. Kanser riskinizi azaltmak için dengeli beslenerek ve aktif olarak sağlıklı bir kiloyu korumak önemli.”

RAHİM KANSERİ VAKALARI İNCELENDİ

Çalışma, rahim zarına (endometriyumu etkileyen en yaygın rahim kanseri türü olan endometriyal kansere) baktı. Buna göre, Birleşik Krallık'ta 1960'tan sonra doğan 36 kadından birine rahim kanseri teşhisi konduğunu ortaya çıkardılar.

İngiltere, Avustralya, Belçika, Almanya, Polonya, İsveç ve ABD'deki 120 bin kadından genetik örnekler incelendi. Bunların yaklaşık 13 bininde rahim kanseri vardı. Ardından araştırmacılar, obezite ve rahim kanseri arasında bağlantı oluşturabilecek 14 özelliği inceledi. Rahim kanseri riskini artıran iki hormon (açlık insülini ve testosteron) buldular.

Uzmanlar, örneğin hormonlar aracılığıyla obezitenin riski nasıl artırdığını saptayarak, gelecekte ilaçların kanser geliştirme riski daha yüksek olan kişilerde belirli hormonların seviyesini azaltmak veya artırmak için kullanılabileceğini umuyor.

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