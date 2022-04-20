Türkiye Gazetesi

Diş Hekimi Ömer Ekiz, estetik gülümsenin iş hayatında da olumlu etkilerini olduğunu şu sözlerle açıklıyor: “Yapılan araştırmalarda hoş bir gülümsemeye sahip kişilerin iş görüşmeleri sırasında ve görüşme yaptıkları kişide daha iyi izlenimler bıraktığını defalarca göstermiştir. Yani güzel bir gülümseme diğer insanların sizi daha ciddiye almasını sağlar. Bu aynı zamanda gülümsemenizin size nasıl hissettirdiği ile de ilgilidir. Görüşme sırasında daha iyi hissederseniz, harika bir izlenim bırakabilirsiniz.”

Diş Hekimi Ömer Ekiz açıklamalarına şu sözlerle devam ediyor: “Estetik bir gülümse hayatınızda büyük farklar oluşturabilir. Yapılan araştırmalar estetik gülümsemenin birçok avantaj getirdiğini göstermektedir. Hepimiz harika bir gülümseme ile dünyaya gelecek kadar şanslı olamayabiliriz. Ancak estetik bir gülümsemeye sahip olmak sanıldığı kadar zor değil. Temiz, beyaz, düzgün, düzenli ve çekici dişlere sahip olmak için gülüş tasarımı en ideal yöntemdir.”

Sağlıksız ağız ve diş yapısının birçok olumsuz etki getirdiğine değinene Diş Hekimi Ömer Ekiz “Sağlıksız ağız ve diş yapısının sağlığımıza birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Sağlıklı bir ağız yapısı olmadan sağlıklı beden olması mümkün değildir. Bunun yanı sıra psikolojik olarak da birçok etkisi bulunmaktadır. Estetik gülümseyen kişiler daha başarılı, daha neşeli olurlar ve sosyal hayatına kolaylıkla uyum sağlarlar” dedi.

GÜLÜMSEMEK KAN BASINCINI VE ŞEKERİ DENGELER

Gülümsemenin önemi hakkında açıklamalarına devam eden Diş Hekimi Ömer Ekiz “Gülümsemenin vücudumuza olan bir faydası da kan basıncını ve şekeri dengelemesidir. Ayrıca bağışık sistemini de güçlendirir ve doğal bir antidepresandır. Sağladığı birçok fayda nedeniyle sağlıklı olmak için en doğal yöntem gülümsemektir” açıklamalarında bulundu.

Estetik gülümseme tasarımının aşamalarına da değinen Diş Hekimi Ömer Ekiz “Estetik gülüş tasarımı yapılırken kişinin ağız ve diş yapısının yanı sıra tüm yüzü dikkate alınır. Gülüş tasarımı kişiye özeldir. Moda olan uygulamaların aksine her uygulama herkese yapılamaz. Bu nedenle gülüş tasarımının kişiye özel bir planlama ile yapılması önemlidir” dedi.