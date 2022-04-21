Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Geçtiğimiz günlerde Harvard Üniversitesi tarafından yayınlanan bir çalışma günde en az 4 bin adım yürümenin kalp ve damar hastalığı riskini yüzde 95 oranında azalttığını ortaya koydu.

Bu çalışma günde 4 bin adımın yetersiz olacağını en az 7 bin ya 10 bin adım atılması gerektiğini savunanlar arasında bir tartışma başlattı. Bu konuyu değerlendiren kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Gökçen Orhan, adım sayısından ziyade hareketli olmanın önemli olduğunu söylüyor.

Yürüme mesafesi kadar yürüyüş temposunun da önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Orhan "Ritminizi yavaş yavaş artırarak yürümek, kan ter içinde koşturarak kısa mesafe yürümekten daha etkilidir. Yürümek kilo vermenize, tansiyonunuzu, kolesterolünüzü ve şekerinizi dengelemenize yardımcı olur" dedi.

Koronavirüs kalp sağlığını vurdu! Eğer o belirtiler varsa dikkat... Kalp ve damar hastalıklarına bağlı rahatsızlıklar son yıllarda artış gösterdi. Özellikle pandemi, kalp hastalıklarını ciddi oranda olumsuz etkilediğinden dolayı bu oran iyice arttı. Kardiyoloji Uzm. Dr. Nihat Pekel de “Yaşanan koronavirüs salgını, evde hareketsiz yaşam, stres, kaygı gibi faktörler kalp sağlığını olumsuz etkiledi” dedi.