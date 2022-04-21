Türkiye Gazetesi

Dikkat, sol karın boşluk ağrıları ciddiye alınmalı… Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, sol karın boşluk organları ve görülebilen şikayetleri hakkında açıklamalarda bulundu, son derece önemli tavsiyeler paylaştı.

Karnın karşıdan bakıldığında sağ üst ve alt kadran, sol üst (sol boşluk) ve alt kadran olmak üzere dört bölgeye ayrıldığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, “Tüm kadranlar içeride bulunan organlara göre belirtiler ve hastalıkları göstererek fikir verirler. Sol boşluk ise pek çok organın içinde bulunduğu veya komşu organların belirtilerinin yansıdığı bir bölgedir. Burada dalak, midenin bir kısmı ve onun arkasında pankreas, aorta gibi damarlar, kalın bağırsağın bir bölüm komşuluğu, daha derinlerde böbrek komşuluğu ve ayrıca buraya yukarıdan göğüs boşluğu komşuluğu vardır. Sol boşluk ağrıları, öncelikle oradaki organ ve komşu organların yansıyan şikayetlerini oluşturuyor” dedi.

SOL BOŞLUK AĞRILARI CİDDİYE ALINMALI

Sol boşluk ağrılarının her zaman ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, “Dikkate alınmadığında çok ciddi sonuçlara neden olabiliyor. Bu ağrılar sonucu gerçekleşen kalp krizi, ciddi pankreas iltihabi, dalak yaralanması, ana damar anevrizması ölümcül olabiliyor” dedi, sol boşluk ağrısı yapan organları ve yol açtıkları rahatsızlıkları şöyle sıraladı:

- Dalak kaynaklı olarak dalağın büyümesi ( hipersplenizm), kist, darbe,

- Pankreas kaynaklı pankreatit( iltihap), kist, apse, kanser,

- Ana damarlar kaynaklı aorta anevrizma,

- Mide kaynaklı hastalıkların yansıyan ağrıları, ülser, gastrit, reflü, kanser,

- Kalın bağırsak kaynaklı yansıyan ağrı, kolit, apse, kanser,

- Kalp ve akciğer kaynaklı yansıyan ağrı, kalp yetmezliği, krizi, zatürre, bronşit, sıvı ve hava kaçağı pnömo/hemotoraks, pıhtı (emboli),

- Böbrek hastalıkları kaynaklı, taş, iltihap, travma, kanser

- Karın duvarı kaynaklı zona, nevralji.

DETAYLI DEĞERLENDİRME ŞART

Hasta acil geldiğinde direkt detaylı değerlendirme yapılması gerektiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, “Daha sonrasında tetkikler yapılır. Kalp grafisi ve kan tetkiki ciddi bir kalp sorunu ekarte etmekte gerekebilir. Akciğer filmi, göğüs boşluğunda olan bir sorun varsa yansıyan şikayetler açısından önemlidir. Batın bilgisayarlı tomografi, iç organlar detaylı değerlendirmesi için gerekebilir. Tomografi pankreas, dalak, aorta ve diğer organlar hakkında bilgi verir. Tabi kan ve idrar tetkikleri yapılması da gerekir.” ifadelerini kullandı.

KESİN TEŞHİS KONULDUKTAN SONRA TEDAVİSİ PLANLANIYOR

Teşhis konulduktan sonra nedene yönelik tedavi düzenlendiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, “Gerekli konsültasyonlar yapıldıktan sonra acil bir durumda hasta stabil hale getirilmesi için gerekli tedaviler başlar. Kalple ilgili bir sorunsa kardiyolojik tedavi uygulanır. Hastanın durumuna göre gerekli düzenlemeler yapılır. Mide, pankreas, dalak gibi sindirim sistemiyle ilgili sorunda genel cerrahi uzmanı takip ve tedavisini düzenler. Böbrek ve üriner sistemle ilgili bir sorunda üroloji gerekli işlemler ve tedavileri yapar. Ana damar aortta da tespit edilen hastalıkta kalp damar cerrahı gerekli tedavi ve düzenlemeleri yapar” diye konuştu.

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