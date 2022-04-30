Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından önceki gün açıklanan koronavirüs rakamlarıyla birlikte Türkiye'deki koronavirüs sayısının eksiye düştüğü belirtildi. Yapılan yanlış hesaplama ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam aktif Covid-19 vaka sayısının 17 bin 259 olduğunu belirterek, "Durumu daha "ağır" ve Covid-19'la savaşta bizi başarısız gösterecek bilgi kırıntılarına bile maalesef hastalık derecesinde takıntılı olanlara da şifa diliyoruz" dedi.

"TOPLAM AKTİF VAKA 17 BİN 259"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19 vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatasının aktif vaka sayısının matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edildiğini belirterek, "Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur" bilgisini verdi.

İyileşen sayılarının yeni vakaların üzerinde olduğunu ifade eden Koca, "Aktif vaka sayısı düşüyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Durumu daha ağır ve Kovid-19'la savaşta bizi başarısız gösterecek bilgi kırıntılarına bile maalesef hastalık derecesinde takıntılı olanlara da şifa diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısı düştü vefat sayısı arttı Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 11 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, bin 772 yeni vaka tespit edildi.

Bakan Koca’dan aşı haftasında dikkat çeken mesaj: Fırtına geçti ama önemini kaybetmedi Sosyal medya hesabından "Aşı Haftası" dolayısıyla paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Koca, aşının önemine değinerek, "Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi. Aşılanma, sağlığımıza karşı görevimizdir." ifadelerini kullandı.