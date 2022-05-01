Türkiye Gazetesi

Astım nedir, neden olur? Astım tedavi edilebilir bir hastalık mı? Bu sorulara cevap veren Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, astımın hem çocuklarda hem de erişkinlerde sık görülen bir hastalık olduğunu hatırlattı.

“ETKİN VE GÜVENLİ OLARAK TEDAVİ EDİLEBİLİR”

Özlü, her 3-4 evden birinde astımlı bir hasta bulunduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Astım nefes darlığı, öksürük, hırıltı, göğüste sıkışma ve efor sırasında tıkanma gibi semptomlarla kendini belli eder. Tedavi edilmezse kişiyi sınırlar, günlük işlerini yapmasını engeller, uykusunu bozar, yaşam kalitesini kötüleştirir. Günümüzde astım etkin ve güvenli olarak tedavi edilebilmektedir. Astımı yok edemiyoruz, ama kontrol altına alabiliyoruz. Yani, tedaviyle astımlı hasta astımı olmayan bir kişi gibi sağlıklı, normal bir yaşam sürdürebilir. Ne var ki, astımlı hastaların çoğu maalesef, tıbbın sunduğu bu imkandan yeterince yararlanamamaktadır. Tedaviye rağmen semptomları sürmekte ve hastalık, yaşamını kısıtlamaya devam etmektedir. Çünkü astımın kontrol altına alınabilmesi, sadece hekimin çabasıyla mümkün olmaz. Hasta ve yakınlarının da elini taşın altına koyması ve sorumluluk alması gerekmektedir” dedi.

“TAKİP VE KONTROLLERİNİ AKSATMAMAK HASTANIN SORUMLULUĞUNDA”

“Hekim tanıyı koyar ve tedaviyi belirler. Tanıda ve tedavi seçiminde hastanın verdiği bilgiler ve hastanın tercihleri çok önemlidir” diyen Özlü sözlerine şu şekilde devam etti:

“Tedavinin uygulanması, tedaviye uyum tümüyle hastanın ve yakınlarının sorumluluğundadır. Tavsiyelere uymak, astımı tetikleyen faktörlerden kaçınmak, ilaçlarını doğru zamana ve doğru teknikle kullanmak, takip ve kontrollerini aksatmamak ve hekimiyle işbirliği yapmak hasta tarafının sorumluluğudur. Hastalığını günlük olarak ölçmek; durumunda değişiklik olduğunda bunu erken fark edip, tedavisinde buna uygun modifikasyonlar yapmak; bu yeterli olmazsa hekimine gecikmeden başvurmak yine hastaya düşmektedir. Buna ‘öz yönetim’ diyoruz. Astımlı hastalar ve yakınları hekimlerince hastalıkları ve tedavileri hakkında eğitilmeli ve hastalıklarının yönetiminde aktif olarak sorumluluk üstlenmelidirler. Bu durumda astımlı hastalarımızın, hiç astımı olmayan kişiler gibi tümüyle normal ve sağlıklı olarak yaşamaları mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

Çöl tozu uyarısı: Astımlı çocuklar için büyük tehlike Meteoroloji, dün yaptığı açıklamada Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının Türkiye'ye giriş yapacağını açıklamış ve çöl tozunun perşembe ve cuma günü etkisini göstereceğini söylemişti. Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu ise çöl tozlarının çocukları kötü etkileyebileceğini, bu nedenle çöl fırtınası olan günlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini, dışarıda olunması gereken zamanlarda ise ağız ve burun maske ile kapatılması konusunda uyarı yaptı.

Çocuklarda öksürüğü hafife almayın: Astım nezleyle karışabilir Aileleri astım belirtileri konusunda uyaran Prof. Dr. Koray Harmancı, astımın nezleyle karıştırıabileceğini belirterek özellikle akşam öksürüklerine dikkat çekti.